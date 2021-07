FHI med gladnyhet: Delta sprer seg ikke så raskt i Norge som fryktet

Smittetrenden har vært synkende både nasjonalt og i hovedstaden i mange uker. Fredag ble 240 personer bekreftet smittet i Norge siste døgn. I Oslo var tallet 18.

– Det er små tall for Oslo, som har sett en nedgang i veldig mange uker. For landet som helhet har vi også hatt nedgang i mange uker, men den har flatet ut. Situasjonen er preget av at det er en del utbrudd rundt i landet, som har gjort at vi har fått en oppgang, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Selv om smittetallene generelt sett er lave, har helsemyndighetene vært klare på at de er bekymret for utbredelsen av delta-varianten i Norge.

Nå sier Vold at det ikke ser ut til at varianten sprer seg så raskt i Norge som først fryktet.

GJENÅPNING: I neste uke tar Oslo nok et steg i retning gjenåpning. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

Ikke i samme tempo

Delta, som er mer smittsomt, har ført til bekymring i flere europeiske land som følge av økt smitte. Både i blant annet Portugal og Storbritannia har varianten bremset gjenåpningen.

– Vi er i en situasjon hvor vi vet at vaksinene gir god beskyttelse mot delta-varianten og alvorlig sykdom. Vi ser samtidig at det er en del smitte blant dem som ikke er vaksinert. Derfor er det et kappløp mellom bedre vaksinedekning og å bremse utbredelsen av delta-varianten, sier Vold.

Helsemyndighetene gikk tidlig ut og sa at delta-varianten kom til å bli dominerende i Norge. Dette har fortsatt ikke skjedd.

– Hvor raskt må vi gjeninnføre restriksjoner dersom smitten øker?

– Vi har beredskap for å gjeninnføre tiltak også i Norge, men med økning i vaksinedekningen er vi bedre beskyttet og det bremser smitten. Vi ser også at delta har spredt seg litt mindre raskt enn alfa. Den har ikke overtatt i like raskt tempo som alfa gjorde, sier Vold.

Forrige ukesrapport viste at det i uke 25 var bekreftet 353 tilfeller av delta. Utbredelsen har økt fra ett prosent til seks.

UTBRUDD: Flere steder håndterer også lokale utbrudd, blant dem Lofoten. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Få innlagt på sykehus

Førstkommende mandag inviterer regjeringen og helsemyndighetene til sin 200 pressekonferanse under pandemien hvor den videre gjenåpningen blir tema.

Både helseminister Bent Høie (H) og statsminister Erna Solberg (H) har sagt at trinn fire av gjenåpningen trolig må utsettes. Begge viste til at de var bekymret for at delta-varianten.

Line Vold holder kortene test til brystet, men sier de har gitt sin anbefaling til regjeringen.

– Vi gir våre råd til regjeringen. Vi er nå i en situasjon hvor vi vurderer delta-varianten, at smittesituasjonen har flatet ut og at vi åpnet ganske mye for ikke lenge siden, mot at vi har økende grad av vaksinedekning, sier Vold.

Dessuten peker de viktigste tallene i riktig retning.

– Antallet som blir innlagt på sykehus ligger fortsatt stabilt lavt i Norge og i mange andre europeiske land, sier avdelingsdirektøren.