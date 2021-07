Linje-overraskelse i den norske OL-troppen

Se Håndballjentenes OL-oppkjøring mot Frankrike søndag klokken 20.55 og tirsdag klokken 18.55 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Lørdag presenterte Olympiatoppen det tredje og siste uttaket til OL og Paralympics i Tokyo.

Den norske troppen er på totalt 94 utøvere, hvor de 45 siste av dem ble presentert på lørdag.

I forkant var det kanskje knyttet størst spenning til hvilke spillere som fikk være med i troppene til Thorir Hergeirsson og Christian Berge. Under lekene er det nemlig bare plass til 14 spillere i hver kamptropp.

For kvinnene er Heidi Løke ute og Vilde Mortensen Ingstad er skadet. Dermed får Vilde Ingeborg Johansen plassen som tredje spiller på linje.

– Vi tok hun med da vi hadde skade på andre spillere. Hun er en meget god linjespiller. Det er viktig for oss å ha med tre linjespillere, og hun vil være en meget god back up der, sier Thorir Hergeirsson om overraskelsen på pressetreffet lørdag.

Emilie Hegh Arntzen er kanskje den største profilen som fikk ikke plass i troppen.

– Det er litt tøft akkurat nå og selvfølgelig veldig kjedelig. Jeg er så klart skuffet, og hadde veldig lyst å være med. Det er mange gode spillere og sånn ble det denne gangen, sier Arntzen til Dagbladet.

– Begge trenerne er klare på at det var et vanskelig og tøft uttak, og det er klart at det er noen som blir skuffa. Det er den naturlige delen av det hele, men det er to veldige gode landslag vi sender til Tokyo - og begge er medaljekandidater, sier TV 2s håndballekspert, Bent Svele.

Hergeirsson sier det er umulig å svare på hvor nære Arntzen var en plass i troppen.

– Det tett som bare det. Det er mange som er fryktelig nære. Man må sette en strek ved 15 utøver. Det er klart at mange av dem som ikke kommer med er skuffet, sier Hergeirsson.

For det norske kvinnelandslaget i håndball er disse tatt ut:

Målvakter

Katrine Lunde (Vipers) og Silje Solberg (Györ)

Kantspillere

Camilla Herrem (Sola HK), Marit Røsberg Jacobsen (Team Esbjerg), Sanna Solberg-Isaksen (Team Esbjerg)

Bakspillere

Kristine Breistøl (Team Esbjerg), Veronica Kristiansen (Györ), Nora Mørk (Vipers), Stine Bredal Oftedal (Györ), Henny Reistad (Team Esbjerg), Stine Ruscetta Skogrand (Herning-Ikast Håndbold), Marta Tomac (Vipers)

Linjespillere

Kari Brattset Dale (Györ), Marit Malm Frafjord (Team Esbjerg), Vilde Ingeborg Johansen (Herning-Ikast Håndbold).

Landslagstrener sier troppen er veldig sterk.

– Men så vet vi at det ikke gir noe automatisk gratis seire å ha en sterk tropp, så vi må bygge stein for stein og være ydmyke, sier Hergeirsson.

For første gang siden 1972 deltar også Norge i OL i håndball for menn.

For det norske herrelandslaget ble følgende spillere tatt ut:

Målvakter

Torbjørn Sittrup Bergerud (SG Flensburg Handewitt) Kristian Sæverås (SC DHfk Leipzig Handball)

Kantspillere:

Kristian Bjørnsen (HSG Wetzlar) Kevin Maagerø Gulliksen (GWD Minden) Magnus Jøndal (Flensburg Handewitt)

Bakspillere:

Magnus Fredriksen (HSG Wetzlar) Gøran Søgard Johannessen (SG Flensburg Handewitt) Christian OŽSullivan (SC Magdeburg) Harald Reinkind (THW Kiel) Magnus Abelvik Rød (SG Flensburg Handewitt) Sander Sagosen (THW Kiel) Kent Robin Tønnesen (Telekom Veszprém)

Linjespillere:

Magnus Gullerud, SC Magdeburg, Bjarte Myrhol, Skjern Håndbold, Petter Øverby, HC Erlangen

Team Ingebrigtsen-løper tatt ut

Mellomdistanseløper Narve Gilje Nordås, er også er en del av den norske OL-troppen.

Han ble presentert sammen med friidrettsutøverne Line Kloster, Lene Onsrud Retzius og Martin Roe.

– Noe jeg har drømt om hele livet

Flere norske golfere er også tatt ut til lekene. I tillegg til Viktor Hovland, er Tonje Daffinrud, Kristian Krogh Johannessen og Marianne Skarpnord tatt ut.

Victor Hovland sier til NTB at han gleder seg til å spille i Tokyo.

– Det også veldig stort for meg å kunne representere Norge. Det er noe jeg har drømt om hele livet, sier Hovland til NTB.

Fra andre idretter ble følgende utøvere presentert:

Rytter, sprangridning: Én ekvipasje avgjøres i helgen

Seiling: Endre Funnemark, Kongelig Norsk Seilforening

Svømming: André Klippenberg, Grindheim Hamar IL

Svømming, stup: Anne Vilde Tuxen, Randabergstuperne

Sykkel, landevei: Tobias Halland Johannessen, Drøbak-Frogn IL Sykkel

Turn: Julie Dicko Erichsen, Laksevåg Turn- og Idrettslag, Sofus Heggemsnes, Oslo Turnforening.

Følgende utøvere ble tatt ut til å representere Norge i Paralympics:

Bordtennis: Nora Korneliussen, Fokus BTK

Skyting: Heidi Sørlie-Rogne, Kisen Miniatyrskytterlag, Jørn Dalen, Kisen Miniatyrskytterlag