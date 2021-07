Coop-butikker i hele Sverige må holde stengt etter IT-angrep

Som følge av dette må alle Coops svenske butikker holde stengt lørdag, melder SVT.

– Vi har jobbet hele natten, sier pressetalsperson Therese Knapp til TV-kanalen.

Angrepet ble oppdaget i 19-tiden fredag og omfatter både selvbetjeningskasser og bemannede. Lørdag morgen er feilen fortsatt ikke rettet.

– Nei, dessverre er den ikke det. Vi har jobbet med feilsøking hele natten og har konstatert at vi kommer til å måtte holde butikkene stengt i dag, sier Knapp.

Rettet mot leverandør

– Vi vet at dette har oppstått som følge av at en av våre leverandører har blitt rammet av et IT-angrep. Vår oppfatning er at angrepet ikke var rettet mot oss, men vi har også blitt rammet da samme system benyttes, sier Knapp.

Hun beklager overfor kundene, og sier at at det er usikkert når feilen vil rettes.

Ikke konsekvenser for Norge

Ifølge Knapp berører angrepet alle Coops butikker i Sverige.

I Norge vil alle butikker holde åpent som normalt.

– Vi har en annen kasseleverandør og opplever ingen driftsforstyrrelser, så vi er ikke påvirket. Sikkerhetsavdelingen vår jobber med å skaffe informasjon om hva som har skjedd, sier kommunikasjonsrådgiver Silje Aliføy i Coop Norge.

Hun forsikrer norske kunder om at Coop Norge har gode overvåkning- og beskyttelsessystemer.

– Vi fanger opp IT-angrep raskt, sier Aliføy.