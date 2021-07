Kvinne tok seg inn i hjemmet hans og kastet væske i øynene - må opereres

Sent torsdag kveld ble Lorient-angriperen Yoane Wissa (24) angivelig angrepet i sitt eget hjem.

Ifølge L’Équipe skal han ha blitt angrepet av en kvinne som også hadde vært hos ham tidligere på dagen for å skaffe en autograf til sin sønn. Det skal hun også ha fått.

På kvelden skal hun ha kommet tilbake og tatt seg inn gjennom en ulåst inngangsdør. Vel inne i huset, skal den foreløpig uidentifiserte kvinnen ha kastet væske i ansiktet til fotballspilleren.

Hvilken væske det dreier seg om er ikke kjent, men Wissas øyne beskrives som brannskadet av den franske storavisen. Skaden er såpass alvorlig at han må på operasjonsbordet.

– FC Lorient fikk i dag tidlig vide at Yoane Wissa ble utsatt for et angrep i sitt hjem i løpet av natten, før han ble innlagt på sykehus. Yoane må opereres. Klubben er i sjokk, men vil støtte Yoane og hans familie og håper på en rask bedring for ham. Lorient ber om at myndighetene tar seg av den som gjennomførte dette angrepet, skriver angriperens klubb i en uttalelse.

– Livet hans er ikke i fare, men skadens alvorlighetsgrad må vurderes, sier statsadvokat Stéphane Kellenberger.

Fransk-kongolesiske Wissa hadde en god sesong for Lorient, og noterte seg for ti mål og fem målgivende.