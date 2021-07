Har ikke oversikt over antall døde – sammenlikner hetebølgen med pandemien

Ingen vet nøyaktig hvor mange som er savnet etter at den lille landsbyen Lytton ble slukt av flammene. Hetebølgen nekter å slippe taket i USA og Canada, og dødstallene forventes å stige.

Onsdag ble den kanadiske landsbyen Lytton offer for skogbrannene som herjer delstaten British Columbia. Hetebølgen som preger den nordvestlige delen av det amerikanske kontinentet har gått særlig hardt ut over delstaten, og dagen før brannen satt Lytton ny nasjonal rekord med 49.6 grader.

Lyttons 1000 innbyggere ble tvunget til å evakuere på få minutters varsel onsdag kveld. Det er enda ikke klart hvor mange som klarte å komme seg ut i tide. Problemer med telefonnettet gjør at man ikke kan få tak i de savnede, og det er fremdeles ikke trygt å nærme seg området på grunn av de pågående brannene.

– Vi vet at det er noen savnede personer, sier delstatens sikkerhetsminister Mike Farnworth ifølge Associated Press. Han sier politi og redningsarbeidere jobber for å kartlegge de evakuerte.

106 branner

Statsminister Justin Trudeau lover at de føderale myndighetene vil bistå, også etter at flammene er slukket.

Lyttons innbyggere måtte evakuere med bare noen få minutters varsel. Foto: Darryl Dyck/AP

– Vi vil hjelpe til med gjenoppbyggingen, og sørge for at folk kommer seg gjennom dette, sier statsministeren.

Fredag var det minst 106 aktive skogbranner i British Columbia, flere av dem har oppstått bare i løpet av de siste to dagene. De rekordhøye temperaturene gjør slukningsarbeidet krevende.

Dette er alt som er igjen av Lytton etter skogbrannen. Det er foreløpig farlig å nærme seg restene av landsbyen. Foto: Darryl Dyck/AP

– Jeg kan ikke forestille meg hva brannmannskapet går gjennom når de arbeider under slike forhold. Vi har en real kamp foran oss, sier talsperson for brannvesenet i British Columbia.

Uforklarlige dødsfall

I tillegg til de mange brannene, fører de høye temperaturene til en rekke plutselige dødsfall i Canada. Myndighetene anslår at minst 486 mennesker har mistet livet på «plutselig og uventet» vis i British Columbia som følge av hetebølgen. Mens det er for tidlig å si nøyaktig hvor mange av disse dødsfallene som skyldes hetebølgen, mistenker myndighetene at tallet er høyt.

Også nordvestlige USA opplever en rekke dødsfall knyttet til hetebølgen. I delstaten Oregon har minst 79 mennesker mistet livet de siste dagene. Nabostaten Washington har registrert 30 dødsfall, og antallet øker for hver dag som går.

– Etter hvert som tiden går, skjønner vi at tallene bare kommer til å øke, sier Steve Mitchell, lege og leder av akuttmottaket i Seattle.

Brannvesenet i Spokane, Washington må kjøle ned overopphetede innbyggere. Foto: Colin Mulvany/AP Photo

– Jeg forventer å se mye høyere dødstall enn hva vi klarer å rapportere for øyeblikket. Jeg snakker med kolleger i ambulansetjenester, og de får dobbelt så mange nødanrop som vanlig, forteller Mitchell.

Siden 25. juni har 1792 innbyggere i delstaten måtte besøke legevakten med varme-relaterte problemer. 21 prosent av disse måtte legges inn på sykehus.

– Det eneste som kan sammenliknes med dette er de tidlige dagene av pandemien, sier Mitchell om de mange sykehuslinnleggelsene.