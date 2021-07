Stoppet Lukaku – så ble Italia-helten fraktet av banen i tårer

Lorenzo Insigne sendte Italia til semifinale med et supermål, men en skade på EM-helten Leonardo Spinazzola ble et skår i gleden.

Belgia-Italia 1-2



Italia skal møte i semifinalen, men det blir nok uten den offensive backen.

I midten av andre omgang, da Belgia jaget utligningsmålet, stod Spinazzola i veien for en Romelu Lukaku-avslutning fra to meter.

Se «redningen» og Italias supermål i sammendraget øverst.

Like etter gikk backen, som har vært en av Italias mest fremtredende spillere i mesterskapet, ned for telling etter en løpeduell.

En sønderknust Spinazzola ble fraktet av banen på båre.

– Det er synd for Italia, og synd for en av EMs beste backer, konstaterte Brede Hangeland.

Skadeomfanget er ikke bekreftet, men Spinazzola har angivelig fått en stygg skade. Ifølge Sky Sport Italia skal akillessenen ha røket.

KNUST: Å stoppe Romelu Lukakus gigasjanse kan ha vært den siste matchavgjørende involveringen til Leonardo Spinazzola i EM. Foto: Philipp Guelland

– Kan slå hvem som helst

Landslagssjef Roberto Mancini er naturlig nok godt fornøyd med elevene sine etter den intense kampen.

– Vi fortjente å vinne, og spillerne var ekstraordinære. Vi slet bare de siste ti minuttene fordi vi var veldig slitne, fordi vi hadde gitt alt. Samtidig kunne vi scoret flere mål, sier han etter kampen.

Keeperkjempen Gianluigi Donnarumma stemmer i.

– Dette Italia-laget er ekstraordinært, og vi kan slå hvem som helst, sier han, ifølge Football Italia.

JUBELSCENER: Gianluigi Donnarumma får et kyss på kinnet av stopperveteranen Leonardo Bonucci. Foto: Andreas Gebert

Å juble gjør ikke keeperkollega Thibaut Courtois.

– Dette er et hardt slag, men vi visste at det kom til å bli en tøff kamp. Vi hadde to muligheter, men keeperen deres gjorde en god redning og jeg synes at vi ga det første målet bort litt for lett. Det kunne gått hvilken som helst vei, men Italia fortjente å vinne her, sier Real Madrid-målvakten, ifølge BBC.

Thriller

Åpningen på kampen var svært fartsfylt.

Anført av Kevin De Bruyne så Belgia giftige ut på kontringer. Men Gianluigi Donnarumma stod støtt i det italienske buret, og foran ham på banen satte et energisk lag belgierne under hardt press.

En glitrende enkeltmannsprestasjon av Nicolo Barella sendte Italia i føringen. Inter-profilen fikk kontroll på ballen i en vanskelig situasjon, rykket fra og banket den i hjørnet.

– En knallscoring, slo ekspertkommentator Brede Hangeland fast.

Italia fikk bedre kontroll på kampen. Rundt et kvarter senere ble Barella toppet av lagkompis Lorenzo Insigne. Napoli-vingen fintet seg lekkert forbi en forsvarer, før han skrudde ballen i krysset.

Lukaku tente håpet

Like etter fikk Belgia straffe. Der var Romelu Lukaku sikker og tente håpet foran andre omgang.

Jéremy Doku, som skaffet straffesparket og var et uromoment for det italienske forsvaret, spilte De Bruyne lekkert fri etter timen spilt. De Bruyne fant Lukaku på bakerste stolpe, men utrolig nok gikk ikke avslutningen fra to meter i mål. Leonardo Spinazzola stod i veien.

Belgia fortsatte å jage utligningsmålet, men brente flere store muligheter og må reise slukøret hjem fra München.