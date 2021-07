Kjæresten til Fredrikke er fra «feil» land: – Det føles utrolig urettferdig

Regjeringen letter på innreisereglene for familie- og kjærestebesøk, men kun for noen land. Det får Fredrikke Fevang til å reagere.

Det er over åtte måneder siden Fredrikke Fevang fra Asker kunne gi kjæresten Goura Umaña en klem.

– Det er veldig ensomt. Det er kanskje den følelsen som er tydeligst i hverdagen, sier Fevang.

Fredag kom beskjeden mange har ventet på. Regjeringen åpner for familie- og kjærestebesøk fra land utenfor Europa.

Men de nye reglene gjelder kun for 11 utvalgte land.

– Jeg synes det er urettferdig og skuffende at noen får komme inn, mens andre ikke får det, sier Fevang.

BESØK: Goura var på besøk i Norge i høst. Det var siste gang kjæresteparet så hverandre, Foto: Privat

Nok en nedtur

Hver gang regjeringen holder pressekonferanse eller varsler nye tiltak håper Fredrikke at det endelig skal komme gode nyheter.

– Dette påvirker mitt liv i veldig stor grad. Alt blir annerledes når du ikke har kjæresten din eller annen nær familie rundt deg, sier Fevang.

Fra og med mandag 5. juli åpnes det for innreise fra 11 land utenfor EU.

– Mange har ventet lenge på besøk fra sine kjære. Jeg er derfor glad for at vi nå kan slippe litt mer opp på innreiserestriksjonene, sier statsminister Erna Solberg.

Men for Fredrikke ble dagens nyhet nok en nedtur.

– Det er veldig skuffende at Costa Rica ikke står på den listen, sier Fevang.

Regjeringen åpner for besøk fra følgende land: Australia

Israel

Japan

Libanon

New Zealand

Nord-Makedonia

Serbia

Sør-Korea

Taiwan

USA

Singapore

Setter spørsmålstegn

Det er mange tusen nordmenn som har kjærester eller familiemedlemmer i andre land som de ikke har sett på flere måneder.

BILDER: Fredrikke har mange bilder av kjæresten liggende i huset i Asker. Foto: PÅl Martin Rossing / TV 2

I Facebook-gruppen «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19» er det mange som er frustrerte over at regjeringen velger å åpne for innreise fra kun 11 land utenfor EU.

– Det er jo selvfølgelig kjempefint for de som har en kjæreste fra USA eller Australia. Men jeg synes de heller burde hatt regler om testing og karantene som gjelder for alle, sier Fevang.

Hun reagerer på at regjeringen har valgt å åpne grensen for arbeidsinnvandrere og turister fra EU-land, men ikke familie og kjærester.

– Jeg setter spørsmålstegn ved det valget regjeringen har gjort. Det er selvfølgelig viktig for folk å beholde jobben sin, men det er også viktig for meg å ha et privatliv, sier Fevang.

Stolt av kjæresten

På den andre siden av jorden sitter Fredrikkes kjæreste Goura Umaña. Den eneste måten kjæresteparet kan snakke sammen nå er gjennom en skjerm.

– Det er en veldig vanskelig situasjon. Det er ikke bra å være alene så lenge, sier Umaña.

HÅP: Fredrikke og Goura håper at det ikke er lenge til de kan møtes igjen. Foto: Privat

Han er stolt over at Fredrikke velger å ta kampen på vegne av alle som ikke får møte kjæresten eller familien.

– Jeg er veldig glad for at du står opp for alle som er i samme situasjon, sier Umaña.

– Forstår utålmodigheten

Statsminister Erna Solberg har stor forståelse for at mange er skuffet over at landet til deres kjære ikke står på listen.

MUTASJON: Solberg sier at Delta-mutasjonen er årsaken til at det ikke kan åpnes fra besøk fra alle land. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Dessverre må noen fortsatt vente. Jeg forstår at det er vanskelig og at mange er utålmodige, sier Solberg.

Hun mener samtidig at Norge er på vei i riktig retning og åpner for at det kan bli flere lettelser i tiden fremover.

– Delta-viruset legger en demper på gjenåpningen av samfunnet, men vi beveger oss i riktig retning, sier Solberg.

Delt glede

Isa Dussauge er en av de heldige som snart skal få møte sin kjæreste i Sverige igjen. Samtidig synes hen det er vanskelig å slippe jubelen løs når så mange andre ikke får møte sine kjære.

– Min glede er delt. Jeg er glad for min egen skyld, men jeg vet at jeg ikke hadde hatt den gleden hvis kjæresten min hadde bodd i et annet land, sier Dussauge.

SVERIGE: Isa skal snart møte sin kjæreste i Sverige. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Isa håper at regjeringen kan forstå hvor belastende det er å ikke få møte familie eller kjæresten.

– Vi som alle andre har liv å leve. Vi har en kamp å kjempe. Vi har mennesker å ta hånd om og vi har ting å gjøre. Vi har måttet gjøre dette uten støtte og tilgang til våre nærmeste, sier Dussauge.