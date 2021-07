Sørloth får knalltøff spisskonkurrent

Den portugisiske landslagsspissen banket inn imponerende 28 mål for Eintracht Frankfurt i Bundesliga denne sesongen. Det var ett mer enn Erling Braut Haaland.

Nå blir André Silva lagkamerat med Alexander Sørloth i Leipzig. Den tyske klubben bekrefter overgangen i sine kanaler.

– Det er bare til å brette opp ermene og gjøre seg klar for å jobbe, for André Silva er en kjempespiller, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

25 år gamle Silva har skrevet under på en femårskontrakt. Ifølge Bild skal totalpakken i overgangen ligge på rundt 35 millioner euro. Det tilsvarer drøyt 350 millioner kroner.

Finstad Berg konstaterer at det blir knalltøff konkurranse for Sørloth.

– Det er både bra for Sørloth i form av at han får en lagkamerat som kan bidra til å gjøre Leipzig enda sterkere, men han får også en konkurrent. Men det er en del av gamet, minner hun om.

– Sørloth hadde ikke gått til Bundesliga om han var redd for konkurranse eller ikke hadde troen på egne ferdigheter. Han kunne blitt i Tyrkia og vært konge, men har valgt å ta det steget og vært bevisst på at konkurransen om spilletid er tøffere enn om han hadde gått til en mindre liga, fortsetter Finstad Berg.

Sørloth fikk en tung start i Leipzig, men hadde en glimrende periode med flere scoringer og mye spilletid i februar og mars. Debutsesongen endte med 29 Bundesliga-kamper, der 13 av dem var fra start.

Han scoret fem mål og slo tre målgivende pasninger.

Finstad Berg påpeker at det ikke er overraskende at Leipzig ønsker å hente en av Europas mestscorende spisser, men medgir:

– Det er ikke sikkert at de hadde punget ut for André Silva hvis de hadde klokkertro på de andre alternativene og at de var mer enn nok. Det er selvfølgelig en realitet.