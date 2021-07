Dødstallet stiger i Miami – planlegger å rive bygget

Ordfører i Miami bekrefter at det er funnet to nye døde personer etter leilighetskollapsen. Nå planlegger myndighetene å restene av det kollapsede bygget.

Ordfører i Miami-Dade, Daniella Levine Cava, sier redningsarbeiderne har funnet ytterligere to omkomne det siste døgnet. Dødstallet er dermed oppjustert til 20.

– Tragisk nok var et av ofrene den syv år gamle datteren til en brannmann i Miami, sier ordføreren.

128 mennesker er fremdeles savnet. Ingen overlevende har blitt funnet siden i de første timene etter kollapsen forrige torsdag.

– Vi vil fortsette å søke med full innsats, slik vi har gjort hele tiden, sier ordfører Cava.

Redningsarbeidet har pågått døgnet rundt i over en uke. Torsdag ble arbeiderne tvunget til å ta en 15 timer lang pause, etter at bygningen ble vurdert som svært ustabil.

Myndighetene er bekymret for at restene av leilighetskomplekset kan rase. Foto: Chandan Khanna/AFP

Redningsaksjonen ble gjenopptatt torsdag kveld, og nå sier myndighetene at de nå ønsker å rive restene av det delvis kollapsede leilighetskomplekset. Dette skjer selv om redningsarbeiderne fremdeles leter etter overlevende i ruinene.

Under pressekonferansen bekrefter myndighetene at de undersøker hvordan man kan rive bygget og samtidig «ivareta sikkerheten til redningsarbeiderne». Det vil trolig da flere uker før bygget rives. Mens dette vil bety at redningsarbeidet i en periode går saktere enn normalt, håper myndighetene at det vil gjøre omgivelsene tryggere for nødetatene på lang sikt.