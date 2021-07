Refses etter bruddfiasko: – Finnes ingen unnskyldninger

Edvald Boasson-Hagen hadde store planer om å komme seg med i brudd på fredagens Tour de France-etappe, men nordmannen klarte ikke å gå med i utbrytergruppen som til slutt gjorde opp om seieren på den sjuende etappen.

Det gjorde heller ingen andre for Boasson-Hagens lag TotalEnergies.

– Det er alltid lett å være etterpåklok, men jeg tror nok Edvald og laget er frustrerte. Det er tre franske lag som ikke har folk med i bruddet. Hadde jeg vært sportsdirektør … Jeg tenker det koker i sportsdirektørbilene, sa TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen underveis på etappen.

– Hvorfor kommer ikke lag med i brudd?

– Det skjer fordi folk er litt sløve. Skal du være med i løpet, må du sitte foran i feltet. Det nytter ikke å sitte bak og snakke med noen kompiser. Hvis du sitter blant de 15-25 første og følger med på det som skjer, har du i hvert fall muligheten til å reagere når Mathieu van der Poel, Wout van Aert og hele bøtteballetten forsvinner. Da skjønner du at du må løfte på ræva, sier Lauritzen:

– Det er kun rytternes skyld. Du kan selvfølgelig gå glipp av et brudd, men når bruddet er så stort, finnes det ingen unnskyldninger, fortsetter han.

Dag Otto: – Utilgivelig

Boasson-Hagen tok selvkritikk etter å ha kommet i mål.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at det ikke var bra nok fra min side, men det var en tøff kamp om å komme med i brudd. Det var mange som kom av gårde da feltet sprakk opp. Jeg hadde ikke forventet sidevind da det sprakk, men jeg burde absolutt vært med. Noen fra laget burde vært med, sier han til TV 2.

– Jeg var ikke helt på halen, men jeg var ikke nært nok. Jeg håpet at noen andre skulle tette det når det var såpass mange gode med der, men alle hadde vel med en god en, så da ble det ikke sånn, sier Boasson-Hagen om egen plassering da superbruddet stakk av gårde.

Det var kun fem av 23 lag som ikke var representert i fredagens brudd.

– Kanskje bør TotalEnergies bytte navn til «Totalt-uten-energi». Når det går 25-30 mann, er det utilgivelig ikke å ha noen med. Edvald sier at han håpet andre skulle taue inn bruddet fordi det var gode folk som gikk, men de burde hatt med én eller to mann selv. Det er lett for oss på sidelinjen å si, men er det sidevind, må du ligge foran, sier Dag Otto Lauritzen.

– Hvorfor skal de kjøre?

TotalEnergies endte opp med å bruke store deler av dagen i front av hovedfeltet sammen med UAE Team Emirates, men bruddet var utilnærmelig. Boasson-Hagen avviser at det var en straff fra sportsdirektørene for fiaskoen.

– Det var bare for å prøve å minimere tapet. Vi var blant de få som ikke hadde noen med i bruddet. Da var det naturlig å prøve å kjøre med Vegard (Stake Laengen) og UAE-gjengen, sier Edvald Boasson-Hagen.

Lauritzen kjøper ikke den forklaringen.

– Edvald svarte nei på om det var straff, men hvorfor skal de kjøre? De har ikke noe særlig med sammendraget å gjøre. Da er det mye bedre at de bruker energien på det de kan: Å prøve å vinne etapper, sier TV 2s sykkelekspert.

– Nå dreit de seg litt ut ved ikke å være i bruddet, så da sender sportsdirektøren rytterne frem: «Når dere ikke klarer å være med i brudd, får dere jammen kjøre». De skulle bare satt seg og latt UAE kjøre, for det er de som måtte ta ansvar. Det er de som profiterer på at TotalEnergies bruker energien sin litt feil, fortsetter Dag Otto Lauritzen.

Boasson-Hagen mener at han uansett ikke ville kunne kjempet om seieren med det sterke bruddet som parkerte hovedfeltet på sjuende etappe. Fra bruddet var det slovenske Matej Mohoric fra Bahrain Victorious som vant.