Anmeldte reality-deltaker for voldtekt: – Belastende å se personen på TV

Kvinnen som anmeldte reality-profilen for voldtekt syns det er krevende at han er en offentlig person.

En reality-deltaker er tiltalt for voldtekt og seksuell omgang med en mindreårig kvinne, og risikerer opp til seks år i fengsel. Kvinnen som anmeldte reality-deltakeren, syns det er belastende å se personen på TV.

– Hun synes det er belastende. At den som har begått alvorlig overgrep mot henne, operer i en TV-serie med omtale, med høy aktivitet og respons på nett og så videre, sier bistandsadvokaten til God kveld Norge.

Problematisk

Diskusjonen rundt seksuell trakkasering og voldtekt i reality-programmer er ikke ny. I Sverige fjernet de en sesong av Paradise Hotell på grunn av seksuell trakkasering.

Nå diskuteres det om sesongen til den aktuelle reality-deltakeren i Norge burde fjernes fra strømmetjenester.

– Det er opp til produksjonsselskapet å avgjøre innenfor sine etiske, moralske og juridiske retningslinjer. Jeg synes imidlertid at det er problematisk at en gir TV tid og «produserer» kjendiser som skal svare for alvorlig kriminalitet, sier bistandsadvokaten til God kveld Norge.

Forhåndsdømming

Reality-deltakerens forsvarer mener det sender et feil signal å fjerne sesongen.

– Hvis man kanselerer sesongen, blir det som å forhåndsdømme personen, sier han til God kveld Norge.

Forsvarsadvokaten sier også at klienten ikke kjenner seg igjen i tiltalen. Reality-deltakeren hevder de to aldri hadde sex.

Rettssaken kommer ikke før i vinter, men tiltalen ble nylig kjent. Personen som nå er tiltalt for voldtekt var under etterforskning da han deltok i programmet.