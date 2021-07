Slo tilbake etter ydmykelsen – Unai Simón ble den store helten da Spania gikk til semifinale

Det ble bommet og bommet i straffesparkkonkurransen. Til slutt kunne Spania slippe jubelen løs for semifinaleplass.

Sveits - Spania 1-1 (1-3 på straffer)

Se den dramatiske straffesparkkonkurransen i videovinduet over!

Det var ikke et fyrverkeri av en fotballkamp, men et selvmål i favør Spania og en Sveits-utligning ved Xherdan Shaqiri ga i det minste to scoringer.

Da Remo Freuler fikk direkte rødt kort etter 77 minutter, tok spanjolene fullstendig over. De skapte massevis av sjanser, men kampen gikk til straffesparkkonkurranse.

Der florerte det i bommer, og Sveits brant tre av sine fire forsøk. Unai Simón reddet to av straffene, og ble den store Spania-helten.

Da Mikel Oyarzabal satt den avgjørende straffen, kunne Spania glede seg over avansement.

Det smakte nok godt for målvakten, som tabbet seg ut mot Kroatia i åttedelsfinalen da han ikke klarte å ta i mot en pasning som gikk i eget mål.

– Det var et euforisk øyeblikk, og jeg fikk ut alt raseriet jeg hadde inni meg, sier Unai Simón etter kampen ifølge AS.

Oyarzabal gleder seg over lagkameratens prestasjoner.

– Jeg sa til Simón at det kom til å bli hans dag, sier straffescoreren.

– Unai var enorm, uttaler Pedri.

Dermed er Spania klare for semifinale på Wembley på tirsdag.

Mener Sveits-keeper var best

Simon ble etter kampen kåret til banen beste, men mener selv det ikke var fortjent.

– Jeg ville gitt den til Sommer, som spilte en fantastisk kamp.

Sommer gjorde flere glimrende redninger som holdt Sveits i kampen. Også han reddet et av Spanias forsøk i straffesparkkonkurransen.

Keeperhelten syns Spania var det beste laget.

– Fotballen har vært rettferdig og vi er de fortjente vinnerne. Akkurat som du raskt må glemme feilene, må du fremheve suksessene.

Nå venter enten Italia eller Belgia i det siste hinderet før finalen.

– I semifinalen får vi veldig tøff motstand, uansett hvem vi møter, sier Athletic Bilbao-keeperen.

Drømmestart

Kun sju minutter ut i kampen fikk Spania en drømmestart på kampen. Et hjørnespark endte opp hos Jordi Alba, som avsluttet på halv volley. Skuddet gikk via Denis Zakaria og i mål bak en utspilt Yann Sommer.

Dermed scoret Granit Xhaks erstatter et selvmål - som det har vært mange av i EM til nå.

Oppgaven ble ikke lettere for Sveits da Breel Embolo måtte ut etter en smell midtveis i 1. omgang.

Zakaria kunne rettet opp selvmålet sitt ti minutter etter pause, men headingen hans på et hjørnespark snek seg utenfor.

Som i åttedelsfinalen fikk Spania svi for rot foran eget mål. Aymeric Laporte og Pau Torres forærte Sveits ballen, og Xherdan Shaqiri kunne enkelt prikke inn 1-1 i St. Petersburg.

RØDT KORT: Remo Freuler gjorde det vanskelig for Sveits da han ble utvist for en stygg takling på Gerard Moreno. Foto: Anton Vaganov

Strengt rødt kort

Dessverre for Sveits ble de redusert til ti mann etter 77 minutter. Remo Freuler kom inn med stor fart og taklet Gerard Moreno stygt. Det kvalifiserte til direkte rødt kort ifølge dommeren, til tross for store Sveits-protester.

Sveits fikk også støtte på Twitter, blant annet fra Gary Lineker:

Another red card for virtually nothing. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) July 2, 2021

Sveits holdt unna, og kampen gikk til ekstraomganger.

Der burde muligens innbytter Gerard Moreno sendt Spania tilbake i føringen ved flere anledninger.

Der kjørte Spania på, og skapte nok av muligheter til å score. Særlig Gerard Moreno hadde grunn til å rive seg i håret. Han brant flere store sjanser.

I straffesparkkonkurransen bommet Sveits tre ganger og Spania to, og dermed kunne spanjolene juble for avansement.

Motstander avgjøres i kveld

Begge lag tok seg videre fra åttedelsfinalen på dramatisk vis mandag.

Spania slo ut Kroatia etter at til slutt vant 5-3 i København, mens Sveits sjokkerte fotballverden da de tok seg videre på bekostning av Frankrike etter straffesparkkonkurranse.

Spania møter vinneren av kveldens TV 2-sendte kvartfinale mellom Belgia og Italia kommende tirsdag på Wembley.