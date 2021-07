Italia-stjernen kan skaffe seg evig heltestatus: – Han har aldri glemt hvor han kommer fra

Tirsdag fra kl. 20.00: Italia-Spania på TV 2 og TV 2 Play.

Ved kysten, på motsatt side av Napoli, ligger Torre Annunziata. Stranden har svart sand – vulkanstein fra landemerket Vesuv – vulkanen som troner rett bak.

Det er ikke bare fisk og sjømat som kommer inn ved havna her.

Helt siden den første etterkrigstiden har Torre Annunziata vært kjent for smuglervirksomhet. Havner stedet i nyhetene, er det stort sett grunnet feider mellom organiserte kriminelle klaner, sosiale problemer eller andre saker med negativt fortegn.

HELT: Landslagsspissen er en stor helt i havnebyen Torre Annunziata. Foto: Elisabeth Knapstad Angioni.

Et uglesett område med et frynsete rykte, men nå har Torre Annunziata fått en lysende stjerne, en lokal helt som gjør at folk her går med hevet hode og slår seg på brystet.

Fotballfenomenet og spissen på landslaget, Ciro Immobile. Han vokste opp i et av de trange smugene helt nede ved havna. Fetteren hans, Luigi Immobile, viser oss balkongen i andre etasje, med utsikt kun mot bygningen rett ovenfor.

– Vi er som brødre Ciro og jeg, forteller han stolt til TV 2.

Så viser han frem barndomsbilder fra mobiltelefonen sin.

– Moren min er søsteren til Ciro sin pappa, Ciro sin far er min gudfar.

– Man blir tidlig voksen her. Vi er vokst opp på gata, hjemme var det trangt, vi hadde ingen Playstation eller PC. Det var gata, plassen foran kirka her og fotballen. Ellers var vi nede ved havna og på stranda. Alle spilte fotball, også jeg ble sett på som et stort talent, men Ciro har noe vi andre ikke har: En sult, en stahet og en ufattelig evne til å finne målet. Han scorer alltid mål, sier stjernespillerens fetter til TV 2.

STOLTE: Ciro Immobiles fettere møtte TV 2 i Torre Annunziata. Luigi Immobile til høyre.

Også faren til Ciro Immobile var et fotballfenomen Torre Annunziata, men han måtte brødfø familien og jobbet som vedlikeholder av togene på togstasjonen.

– Vi er enkle, ydmyke folk, forteller onkelen til Ciro Immobile.

Han bor fortsatt i naboleiligheten til der Ciro vokste opp.

– Vi er alle stolte av Ciro. Han har gitt oss alle mye glede. Hva skal jeg si om Ciro? En god, glad gutt med sunne prinsipper, som aldri har glemt hvor han kommer fra. Han har kjøpt seg et hus her i Torre Annunziata.

I FAMILIE: Luigi Immobile med moren til venstre og fetteren Ciro Immobile med sin far til høyre. Foto: Privat.

Insigne vokste opp i trange kår

Lorenzo Insignes familie ble husløse etter jordskjelvet i Napoli i 1980, forteller en eldre mann og tidligere nabo.

I Frattamaggiore, i periferien i innlandet utenfor Napoli sentrum, er Insigne vokst opp. Familien kom hit i 1987. Først hadde faren jobb på skofabrikk, men fabrikken gikk konkurs og han ble arbeidsløs.

Litt strøjobber innimellom, ellers ingenting, forteller Lorenzo Insignes tidligere nabo til TV 2.

MATCHVINNER: Lorenzo Insignes herlige langskudd ble det avgjørende målet i kvartfinalen mot Belgia. Foto: Andreas Gebert

Lorenzo måtte bidra fra han var liten gutt. Han var løpegutt for en mann som solgte tekstiler på markedet og stod opp klokka 05.00 hver lørdag.

For det fikk han 20-30 euro i måneden, ikke mer. Den eneste faste inntekten til familien var bestemorens pensjon.

De var helt på bunnen av samfunnet økonomisk. Tre brødre, mor og en arbeidsløs far på 40 kvadratmeter.

– Lorenzo levde for fotballen. Han var alltid på denne støvete plassen og spilte, fra morgen til kveld. Alene, med brødrene eller med venner. Hjemme var det trangt, leker hadde de ikke, så fotballen ble hans glede, hans lidenskap, hans vei ut, sier Insignes tidligere nabo.

I NAPOLI: I denne butikken kan man kjøpe små skulpturer av både Lorenzo Insigne og Ciro Immobile. Foto: Elisabeth Knapstad Angioni.

En annen tidligere nabo slutter seg til samtalen.

– Han krøllet papir sammen til en ball og spilte med det når han ikke hadde en skikkelig ball. Foreldrene mine og andre naboer klaget fordi han lagde bråk med fotballen sent og tidlig, men ikke jeg. Han er en god gutt, han kom seg vekk herfra.

I Via Rossini, der Lorenzo vokste opp, er det bare kommunale leiligheter. Fattigdommen er umulig å overse. En del vil snakke, men få foran kamera.

Dårlige tenner har mange her, også de unge. Tannlege er en luksus de ikke kan unne seg. Mange lever av den uoffisielle svarte økonomien og driver virksomheter som ikke er lovlige. Man gjør det man kan for å overleve.

Nabolagets stolthet er et veggmaleri av Maradona som ble malt etter at han døde 25. november 2020.

– Hun som har malt det er en av oss, hun er herfra. Det er det fineste i hele Napoli, sier de.

NABOLAGETS STOLTHET: Veggmaleriet av Diego Maradona i gaten der Lorenzo Insigne vokste opp. Foto: Elisabeth Knapstad Angioni.

– Lorenzo Insigne har Maradona tatovert på venstrebeinet sitt. Faren hans er ihuga Napoli tilhenger, han går aldri glipp av en kamp, men du ser aldri faren til Lorenzo på en VIP-tribune. Han står nede i Curva, blant folkedypet. Han vet hvor han kommer fra. Det gjør Lorenzo også, forteller en av trenerne på Oasis Fotballskole i Frattamaggiore.

De er utrolig stolte av sin lokale helt.

– Han hadde ikke penger til drakt eller kontingent, men han fikk gå her likevel, vi hentet han hjemmefra med minibuss. Vi skjønte straks at han kunne nå langt. Han fikk alltid høre at han var for lav, men han ga seg ikke. Ingenting kunne stoppe han, han spilte for livet, med flammen i hjertet, han hadde en sult de andre ikke hadde og resten er historie.

Mangler sidestykke

Noen kilometer bortover kysten ligger Castellamare. Der ble Italias keeper Gianluigi Donnarumma født for 22 år siden. Familien flyttet til Pompeii, også det bare en halvtime unna Torre Annunziata.

Faren til Donnaruma er snekker. Donnaruma ble en lokal keeperlegende allerede mens han var et barn.

SUPERTALENT: Gianluigi Donnarumma var bare 16 år da han fikk debuten for AC Milan. Foto: Olivier Morin

Storklubben Milan hentet ham opp til sitt akademi allerede som 13-åring. Kun 16 år gammel debuterte han i Serie A, og han har slått mange rekorder for hva en keeper kan oppnå innen så ung alder.

Han slipper knapt inn mål og blir sett på som en av verdens aller beste keepere.

Napoli har alltid vært en by med fotball i blodet. Det legendariske forholdet til helten Maradona mangler sidestykke i europeisk sammenheng, men nå vokser nye helter frem fra gatene og smugene i Sør-Italias største by.

KEEPERSTJERNE: Gianluigi Donnarumma er sterkt koblet til PSG etter at kontrakten hans med AC Milan gikk ut. Foto: Andreas Gebert

Tre unge gutter som spiller for livet, som ikke har fått noe gratis, men som nå har bruset fra en hel by og støtten fra et helt land i ryggen, som får lyset til å glitre i øynene til italienske barn som drømmer om at også de en dag kan bli som dem. Selv om de kommer fra den dårlige siden av byen, selv om de bare har en sliten ball og et støvete gatehjørne å la drømmene vokse fra.

To av dem jakter scoringer i fiendens mål, en av dem vokter Italias mål. Alle kommer de fra Napoli. En by som fortsatt sørger over Maradonas død, men som aldri har sluttet å drømme.

