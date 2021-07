Boeing 737 gikk ned utenfor Hawaii – aksjen følger etter

Et lastefly av typen Boeing 737 måtte nødlande i havet utenfor Hawaii fredag. Det var to personer om bord, som begge ble reddet av kystvakten.

Nødlandingen skjedde natt til fredag lokal tid. Det var to personer om bord i flyet, som ble tvunget til å nødlande etter at de rapporterte om motortrøbbel, skriver CNBC.

Ifølge Hawaii News Now dreide seg om en flystyrt, men den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA presiserer at det er snakk om en nødlanding.

Styrten skjedde rundt 3 kilometer fra Kalaeloa Airport. Det er foreløpig ikke kjent om nødlandingen var vellykket, men FAA sier at begge skal være reddet av kystvakten.

– Ifølge informasjonen vi sitter på nå, har kystvakten reddet begge de involverte, sier FAA i en uttalelse. Samtidig bekrefter de at nødlandingen vil etterforskes.

Finansavisen The Street skriver at aksjen til Boeing umiddelbart sank med to prosentpoeng etter meldingene. Boeings flaggskip, passasjerflyet 737 Max, fikk flyforbud etter at modellen var involvert i to dødelige ulykker i henholdsvis 2018 og 2019.