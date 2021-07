Hevder voldtektstiltalt reality-deltaker ikke kjenner personen som anmeldte ham

Forsvareren til realitydeltakeren som risikerer opp til seks år i fengsel på grunn av en voldtektstiltale, tror klienten blir frikjent.

– Slik jeg vurderer saken, sett ut ifra dokumenter og bevis, så mener jeg at han har en god sak. Jeg ser for meg frifinnelse, forteller han til God kveld Norge.

Mener tiltalte og kvinnen ikke har en relasjon

Forsvarsadvokaten forteller at reality-deltakeren ikke kjenner seg igjen i tiltalen og hevder de to aldri hadde sex.

– Han erkjenner ikke straffskyld og stiller seg helt uforstående til det som tiltalen tyder på. Han har hele tiden stått på at han ikke har noe med dette å gjøre, forteller han.

Han mener også at hans klient og kvinnen som anmeldte saken, ikke kjenner til hverandre utenom tiltalen.

– Har han noen relasjon til dette mennesket?

– Nei, det har han ikke, forteller han og legger til at de har «møttes noen få ganger».

Tror ikke reality-deltakelsen vil få konsekvenser for prosessen

God kveld Norge skrev i en tidligere sak at reality-deltakeren brøt kontrakten med produksjonsselskapet da han ikke opplyste at han var siktet i en voldtektssak.

Etter hva TV 2 og God kveld Norge erfarer diskuteres det nå hvilke konsekvenser dette vil få.

Selskapet bak serien ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Forsvareren tror ikke reality-deltakelsen eller mediedekningen vil påvirke rettssaken.

– Jeg kan ikke se at det har noen betydning, forteller han og tydeliggjør at de forholder seg til at det er tatt ut en tiltale.

– Det faktum at det er tatt ut en tiltale betyr overhode ikke at han er skyldig. Jeg mener at her er det rimelig tvil og da skal det komme han til gode.

Bevisførsel

Bistandsadvokaten ønsker ikke å kommentere relasjonen mellom hans klient og den tiltalte.

– Partenes kontakt og kjennskap til hverandre må anses som en del av bevisføringen for retten, sier han til God kveld Norge.

Han poengterer likevel at man ikke må kjenne noen godt for å voldta.

Rettssaken er berammet mot slutten av året, det er satt av fire dager og tiltalen har en strafferamme på opp til seks år.