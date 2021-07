17-åring pågrepet for politidrapet i Sverige: – Del av et konfliktmiljø

Mannen ble arrestert fredag, skriver Göteborgs Posten. Han er nå fraktet til politistasjonen i Göteborg for avhør. Politiet utelukker ikke at det kommer flere pågripelser de nærmeste dagene.

– I ettermiddag har vi pågrepet en person som er mistenkt for drap og drapsforsøk. Vi er lettet over at vi har kommet så langt på så kort tid, gjennom intensivt arbeid i ett og et halvt døgn, sier Clas Johansson, regionssjef i politiet på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Expressen skriver at den pågrepne er en 17 år gammel gutt, som tidligere er dømt for drapsforsøk tilknyttet et gjengoppgjør i Biskopsgården. 17-åringen ble da dømt for å ha knivstukket en annen person i nakken.

Store ressurser ble satt inn i søket etter gjerningspersonen. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

– Det er en person som er 17 år, han har tilhører Biskopsgården og er del av et konfliktmiljø, sier etterforskningsleder Ulrika Ålberg.

Politiet ber om at den pågrepnes familie får fred.

Feiltakelse

Expressen skriver at offeret fra knivstikkingen satt på en benk i Biskopgården sent onsdag kveld, da han så en maskert mann nærme seg. Vedkommende løp fra stedet, og den maskerte mannen skal da ha skutt politimannen isteden. Torsdag meldte politiet at de trodde drapet skyldtes en feiltakelse, før de fredag kunngjorde at de hadde navngitte mistenkte i saken.

– Det var flere mål for dette angrepet, men ingen flere ble skadd. Derfor er vedkommende også siktet drapsforsøk, sier etterforskningsleder Ålberg. Hun bekrefter at politimannen neppe var mål for drapet, men vil utover dette ikke kommentere hendelsesforløpet ytterligere.

Politiet har det siste døgnet iverksatt en omfattende aksjon på jakt etter gjerningspersonen. Over 200 vitner er avhørt, og politiet mener nå de har et tydelig bilde av hendelsesforløpet.

– Det som gjør denne saken spesiell er den store følelsesmessige påvirkningen dette har hatt på våre ansatte. Alle har oppført seg profesjonelt og ikke latt seg styre av følelser, sier politiet på pressekonferansen.

Saken oppdateres.