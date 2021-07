– Det er et tøft liv å være statsminister

Arbeiderparti-lederen har startet sommerferien på Sørlandet.

– Dette stedet kjøpte bestefaren min i 1950. Og her har familien min vært siden. Så jeg har vokst opp med å være her på sommeren, og fortsatt er det noe av det fineste jeg kan gjøre, sier Jonas Gahr Støre til TV 2.

SOMMERFERIE: Jonas Gahr Støre nyter ferien på Sørlandet Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Han tar en slurk av kaffen og ser ut gjennom Kilsundet, som ligger mellom Tvedestrand og Arendal, rett ut i det åpne Skagerak.

Han forteller om da den britiske marinen, anført av linjeskipet DS «Dictator» jaktet på den dansk-norske fregatten «Najaden», og senere senket det ved Lyngør havn den 6. juli i 1812.

DRØMMESTED: Støre har feriert i Kilsund hele barndommen. Her sammen med kona Marit Slagsvold.

– Hva lærte du av valg-nederlaget i 2017?

– Valget i 2017 var en skikkelig nedtur, og det tok vi også veldig på alvor. Jeg var opptatt av at vi måtte gå gjennom alt, og hva vi erfarte av det. Vi hadde grundige sjelegranskende runder i partiet.

– Hvorfor er det annerledes denne gangen?

– Jeg mener vi er mye bedre forberedt nå enn for fire år siden. Både politisk og organisatorisk før valgkampen. Jeg synes vi er tettere på de sakene som betyr noe i folks liv.

– Hvordan har du endret deg?

– Det må nesten andre si noe om, men jeg føler meg egentlig tryggere på hele det politiske prosjektet vårt nå.

For partilederen innrømmer at han hadde en litt dårlig følelse før valget i 2017.

– Nå står jeg stødigere i prosjektet vårt, som handler om å sette en mer rettferdig kurs etter åtte år med høyrepolitikk som har favorisert de rikeste. Jeg har ledet arbeidet med partiprogrammet selv, og før koronaen reiste jeg veldig mye rundt om i landet og i partiet.

Han trekker frem møtene med folk, foreninger og bedrifter.

– Det har gjort meg trygg på at vi har svarene på både de ulike utfordringene folk møter i livene sine, og de store utfordringene vi som samfunn står overfor, som klimaomstillingen og økende ulikhet, sier Støre.

– Så hvis jeg skal si noe selv da, så føler jeg meg litt tryggere nå enn jeg gjorde forrige gang. Jeg gleder meg lite grann mer til valgkampen enn jeg kanskje gjorde sist, hvor jeg følte at det var litt ja...

Støre tenker litt før han svarer.

– Litt sånn blandet, men nå ser jeg virkelig fram til å starte valgkampen.

KOBLER AV: Båtliv og fiske får statsministerkandidaten til å tenker på andre ting enn politikk og valgkamp.

Støre følger med på fotball-EM fra hytta i Kilsund og trekker en parallell til den kommende valgkampen.

– Jobben vi har gjort, har gitt et løft på målingene, og det det kjennes godt. Men jeg er veldig fokusert på at dette kommer til å bli jevnt. Ikke noe er gitt, og det gjelder å holde full oppmerksomhet helt inn. Jeg så jo fotballkampen mellom Frankrike og Sveits i EM, hvor Frankrike ledet 3-1 da det var ti minutter igjen, og så klarte de ikke å holde ledelsen.

Han er klar på at valgkampen begynner på slutten av sommeren, og den skal vare helt frem til 13. september.

– Det er ikke noe rom for å slappe av, så jeg bruker mye tid nå i sommer også på å tenke gjennom hvordan en valgkampen skal bli. Jeg jobber mye med det, sier Ap-lederen.

Jonas Gahr Støre er en ivrig makrellfisker og husker fra bardommen da de dro opp 5-6 fisk om gangen, og kom i land med over 100 makrell.

Støre vil ikke ta seieren på forskudd, men trendene på meningsmålingene denne våren er klar. Støre ligger godt an til å bli Norges neste statsminister.

– Jeg håper vi får flertall til å danne ny regjering. Da er jeg klar til å lede laget, og det handler jo om å være statsminister. Men det er jo en del av en stor kabal, slik at det er ikke noe som er drevet av mitt ønske om å bli statsminister. Jeg har ambisjoner med at vi kan komme dit, få gjennomført Arbeiderpartiets politikk, som betyr noe i livene til folk. Det vil gjerne jeg være med å lede.

– Er du forberedt på hva en slik jobb innebærer?

– Det er et tøft liv å være statsminister. Det er hardt arbeid, og jeg har stor respekt for Erna Solberg og den jobben hun nedlegger for det hun tror på. Så det må jeg være forberedt på. Du må gi hundre prosent, men jeg er klar for det. Jeg føler meg forberedt, og i form til å gjøre jobben, sier Støre.