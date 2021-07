Ble mamma i all hemmelighet

Amber Heard har vært mye i mediene de siste årene på grunn av det mye omtalte bruddet med Johnny Depp.

Nå ser det ut som at lykken smiler for skuespillerinnen i et fersk bilde på Instagram.

Datter

35-åringen avslører nemlig at hun har blitt mor gjennom surrogati til en jente som har fått navnet. Oonagh Paige. Paige er også navnet til hennes avdøde mor.

Datteren ble født 8. april, men det er ikke før nå at nyheten er blitt kjent.

– For fire år siden bestemte jeg meg for at jeg ønsket barn, skriver hun og forklarer at hun ville gjøre det på sin måte igjennom surrogati.

– Datteren min ble født 8. april 2021. Hennes navn er Oonagh Paige Heard. Hun er begynnelsen på resten av mitt liv, avslutter hun.

Brudd

I 2016 søkte Heard om skilsmisse fra Depp, etter bare 15 måneder som mann og kone. De to møttes under innspillingen av The Rum Diary i 2011, og giftet seg i 2015.

I årene etter har det kommet frem mange historier om mishandling og vold i forholdet.

Hun har tidligere anklaget eksmannen for å mishandlet henne og har sammenlignet ham med den dømte overgriperen Harvey Weinstein. Bilder hvor hun var forslått i ansiktet ble blant annet spredt på nettet etter skilsmissen.

Depps forsvarer omtalte Heard som en notorisk løgner som har funnet på historier om mishandling.