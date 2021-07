Sjefen ble arrestert i Japan, pengene rant ut. Fabrikker måtte stenges, 14.000 ansatte ble sagt opp , privatflyflåten måtte selges, aksjekursen raste og selskapet måtte låne store pengebeløp.

For ett år siden tårnet problemene seg opp for Nissan. Det ble spekulert i om de kanskje ville trekke seg av Europa. Mens eks-toppsjef Carlos Ghosn som rømte fra Japan til Libanon, spådde konkurs i løpet av relativt kort tid.

Men om det skulle være det minste tvil – Nissan er ikke konkurs. De er høyst til stede både i Norge, Europa og resten av verden, for den del.

Ikke bare det. Nå styrker de sin tilstedeværelse i Europa betydelig. De investerer én milliard pund i sitt anlegg i den engelske byen Sunderland. Der skal de blant annet bygge en helt ny batterifabrikk, som skal produsere det Nissan selv kaller for neste generasjons elbil-batterier. Bærekraft, fornybar energi og «grønne jobber» er stikkord her. De drar virkelig til og slår på stortromma.

– Vi satte i sin tid helt ny standard med Nissan Leaf, verdens første masseproduserte elbil. I samarbeid med våre partnere vil Nissan med dette være banebrytende for neste fase av bilindustrien når nå vi akselererer mot full elektrifisering og karbonnøytralitet. Det sier Nissan-sjef Makoto Uchida, i en pressemelding.

Største anlegg i den britiske bilhistorien

Slik blir den – Nissans nye batterifabrikk i England.

De ønsker å kutte utslippene med 55.000 tonn karbon årlig. Det inkluderer planer for et 1MW batteri-lagringssystem ved bruk av elbil-batterier tidligere brukt i Nissans elbiler. Det gir mulighet for å lagre energi som kan benyttes på senere tidspunkt. På den måten bidras det til å jevne ut energi-etterspørselen og belastningen på strømnettet.

Nissan startet produksjonen i Sunderland i 1986, altså for 35 år siden. Siden den gang har anlegget vokst til å bli det største i historien til den britiske bilindustrien og bidrar med totalt 46.000 arbeidsplasser i Storbritannia.

Nåværende produksjon i Sunderland inkluderer Qashqai, Juke og Leaf, hvorav de fleste (70 prosent) eksporteres til fastlands-Europa, med 20 prosent solgt i Storbritannia og ytterligere 10 prosent eksportert til markeder enn over hele verden, fra Sør-Amerika til Australia, og fra Norden til Sør-Afrika.

Ny crossover-familiebil

Nissan har en ny og større crossover på trappene, men holder kortene tett til brystet ennå.

Det er også ved dette anlegget at Nissans helt nye, kommende helelektriske crossover skal produseres. Den skal være ny generasjon elbil, sier Nissan selv.



Basert på Nissans erfaring og kunnskap med produksjon av crossovere og SUV-er og suksessen-modellen Leaf, lover de design, effektivitet og batteriteknologi på et nytt nivå. For å sikre best og enklest overgang til elbil for folk flest. Den skal designes for det globale markedet. Ut over dette er Nissan sparsommlige med ytterligere opplysninger om nykommeren.

Etter det vi erfarer, skal dette være bil som er både noe større og ikke minst lengre fram i tid enn Nissan Ariya. En bil som har produksjonsstart til høsten og som vil leveres til kunder tidlig i 2022. Les mer om den her:

