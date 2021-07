The Voice-Amalie har blitt mamma

Amalie Haugen Øvstedal fra Romsdalen var en av vårens The Voice-deltakerne. Under programmets «knockout»-runder følte Øvstedal seg kvalm og måtte kaste opp. Uvelheten skulle imidlertid vise seg å komme av graviditet – sangeren ventet nemlig en liten jente.

Blitt mamma

Fredag avslører Øvstedal at den nyfødte datteren har meldt sin ankomst.

«Den største gaven», skriver den nybakte moren til et bilde av babyen på Instagram.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Øvstedal, foreløpig uten å lykkes.

Ikke planlagt

Da God kveld Norge tok en prat med den aspirerende artisten i mai, fortalte hun at graviditeten ikke var planlagt.

– Det kom som et sjokk. Jeg må innrømme det. Men så tenkte jeg at herregud, jeg er 24 år, det her går fint. Jeg kan klare dette hvis jeg bare bestemmer meg for det, fortalte hun.

Gravidnyheten slapp hun på TV. Hun synes det var skummelt å måtte fortelle The Voice-produksjonen at hun var gravid i forkant.

– Jeg tenkte: «Ånei, nå har de satset på meg», innrømmet hun.

24-åringen opplevde likevel stor støtte og tilrettelegging fra produksjonen.

Øvstedal røk ut rett før semifinalen av The Voice. For tiden tar hun en bachelorgrad i utøvende rytmisk musikk.