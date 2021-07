TV 2 erfarer: Produksjonsselskap diskuterer konsekvenser etter voldtektstiltale

Reality-deltakeren brøt kontrakten med produksjonsselskapet da han ikke opplyste at han var siktet i en voldtektssak. Dette får konsekvenser, etter hva TV 2 og God kveld Norge erfarer.

VG har tidligere skrevet at en norsk reality-deltaker etterforskes for voldtekt av mindreårig samtidig som han deltok i et TV-program.

Deltakeren er nå tiltalt i saken.

Rettssaken er berammet mot slutten av året, det er satt av fire dager og tiltalen har en strafferamme på opp til seks år.

God kveld Norge har snakket med deltakerens forsvarer, og personen erkjenner ikke straffskyld i saken.

Får konsekvenser

Ved casting til et slikt program, signerer deltakeren en kontrakt. I denne kontrakten står det klart og tydelig at deltakere ikke kan bli med dersom de er under politietterforskning.

Etter hva TV 2 og God kveld Norge erfarer, diskuteres det nå hvilke konsekvenser dette kontraktsbruddet vil få. Det forventes et svar innen relativt kort tid.

– Ikke riktig å fjerne



Mulige konsekvenser kan være en økonomisk sanksjon mot vedkommende, at det gjøres grep i etterarbeidet av produksjonen og/eller fjerning av sesongen.



Forsvareren til reality-deltakeren mener det ville vært feil å fjerne programmet klienten hans er med i, siden klienten hans kun er tiltalt – ikke dømt i saken.

– Hvis man fjerner sesongen, blir det som å forhåndsdømme personen, sier han til God kveld Norge.

Selskapet bak serien ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.