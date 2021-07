På få minutt går det frå idyll til branninferno

Det kunne gått frykteleg galt for Njål Hansen og familien då dei la ut på båttur torsdag kveld. No åtvarar både dei og brannvesenet andre.

Familien måtte hoppe på sjøen då båten brått stod i flammer nord for Svinøyna i Gulen kommune i Vestland.

Etter ein motorstopp begynte båten å brenne, og det hjelpte lite med brannsløkkingsapparatet familien hadde om bord.

– Brannen gjekk berre tilbake og blussa kjapt opp att då pulverapparatet var tømt, skriv Njål Hansen i eit Facebook-innlegg TV 2 har fått løyve til å gjengi.

Ber sjøfolket bruke redningsvest

– Her har det vore skremmande nærmt at det går liv, seier innsatsleiar hos Gulen og Masfjorden Brann og Reddning, Jon Kjetil Strand.

Det er ikkje første gong han har rykka ut til båtbrannar, og han er tydeleg på at ein alltid må ha på seg redningsvest når ein ferdast på sjøen.

– Det er livsviktig. Redningsvesten er skilanden på liv og død, så enkelt er det.

Strand er også tydeleg på at ein skal vere obs på kva farge ein har på redningsvestane, og ifølgje han er det redningsvestar i sterke fargar som er det beste valet, for då er du nemleg synleg i sjøen.

– Redningsvest er kult å bruke. Når ting skjer, så skjer det skremmande fort. Då er det slettes ikkje sikkert du har tid til å hente fram vesten.

Brannmannen, som også har fartstid som frivillig i Redningsselskapet, ber folk om å ikkje undervurdere sjøen.

– Vatn er farlege greier. Her i vår kommune er døyr fleire på sjøen enn på landevegen.

FEKK EVAKUERT I TIDE: Ved hjelp frå naboen kom heile familien seg trygt i land. Foto: Njål Hansen/Privat

Trygg evakuering

Hansen seier til TV 2 at det var skremmande å sjå kor fort båten tok fyr etter at dei var komt i sikkerheit.

– Då vi var om bord var det fokus på å forsøke å sløkke før vi hoppa over bord.

I Facebook-innlegget skriv Hansen at han aldri skal droppe redningsvesten, uansett kva. Han er glad for at heile familien brukte redningsvest under båtturen torsdag kveld.

– Redningsvestane gjorde at vi følte oss heilt trygge då vi gjekk i vatnet. Det var viktig for oss å få ei kjapp og trygg evakuering, seier han til TV 2.

– Ekkelt

Båten brann opp etter at alle hadde komt seg trygt i hamn.

– Eg veit ikkje om det var noko att av den etter at naudetatane kom til.

Hansen har aldri opplevd brann på nært hald tidlegare, men både han og broren hans har vore med på branntrening i samanheng med arbeid i Nordsjøen.

– Det hjelpte å halde hovudet kaldt.

SPREIDDE SEG KJAPT: Heile familien måtte hoppe til sjøs. Det er uvisst kva som er årsaken til brannen. Foto: Njål Hansen/Privat

Det var BT som omtalte hendinga først.

Han er skremt over å sjå kor fort båten tok fyr. TV 2 har tidlegare omtalt at det var rekordhøge 13.500 skadar på fritidsbåtar i fjor. 300 av skadane var brannar.

– Det var ekkelt å sjå kor kjapt båten begynte å brenne etter at vi var berga. Det tok berre nokre minutt frå brannen starta til heile båten var overtent. Heldigvis hadde vi komt oss opp i naboen sin båt på det tidspunktet.

Innsatsleiar Jon Kjetil Strand ber alle dobbeltsjekke at alt av naudsynt utstyr er på plass i båten før ein legg ut på både større og mindre turar.

– Sjekk om du har sløkkeutstyr og at det fungerer. Ein bør også ha sambandsutstyr tilgjengeleg.