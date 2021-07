Myggens høysesong er i gang: – Vi måtte rømme!

Akkurat nå er det høysesong for myggen flere steder i landet. Til tross for ingen offisiell overvåkning, er flere overbevist om at i år er et myggår.

Myggen har det godt om dagen!

Spesielt ved Fetsund i Lillestrøm har det vært strålende forhold for myggen. Det fikk turgåerne Lotte Nesbakken og Marianne Lund nylig merke.

– Vi måtte rømme

Venninnene var forberedt på mange mygg før de la ut på tur, men er overbevist om at det må være et myggår i år.

Vi møtte dem mens de tok seg en matbit oppe i fugletårnet ved Øyeren.

– Vi sitter her fordi vi rømte fra myggen. Her blåser det jo litt, ler Marianne Lund.

KLASK: Venninnene passer godt på hverandre i kampen mot myggen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Hvert år er et myggår

Ifølge Mari Steinert, seksjonsleder for avdelingen skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet, kan man ikke si med sikkerhet om det er rekordmange mygg i år. Det er fordi ingen overvåker myggen i Norge.

– Hvert eneste år kan man egentlig si at er et myggår, fordi myggtettheten er stort sett ganske lik. Det avhenger litt av været om vi opplever at det er veldig mye mygg som plager oss når vi er ute.

Dersom det er sol, varmt og lummert, trives myggen godt. Mye vind, regn eller for mye sol er derimot ikke populært for det blodtørstige insektet.

FUN FACT: Visste du at det er bare hunnmyggen som suger blod? Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Deltaområder for myggen

Steinert påpeker at noen steder opplever veldig mye mygg nesten hvert år.

På Østlandet er det spesielt nordlige deler av Mjøsa, Lågendeltaet, oppover mot Ringebu, Tyrifjorden, langs Glomma og Nordre Øyeren.

MARI STEINERT: Seksjonslederen for skadedyrkontroll forsker på myggens habitat. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Disse områdene er deltaområder som opplever flom om våren. Når vannet flommer over elvebreddene og det trekker seg tilbake, legges det igjen små pytter og dammer som danner perfekte forhold med stillestående, varmt vann.

Disse forholdene gjør at mygglarvene fort kan utvikle seg.

– Mot slutten av juni ser man at veldig mye klekker på en gang, og da er det de såkalte flommyggene som klekker.

Stort problem for mange

– Det er mange som opplever at det er et så stort problem at de nesten ikke kan være ute, sier Steinert.

– Hva kan man gjøre for å bli mindre plaget av myggen?

– Det aller viktigste er å beskytte seg, helst med klær og ha plagg med litt tjukt stoff. Man kan også bruke lyse klær, fordi det er ikke myggen like opptatt av. Det vi ser at har aller best effekt er å bruke myggmidler rett på huden på de områdene man ikke får dekket til.

Lottes råd er derimot ikke å bry seg om myggen:

– Tenk at det ikke er farlig!

– Og bruk klømiddel når du kommer hjem, legger Marianne til.

– Viktig økologisk betydning

Når det står på som verst, er det greit å minne seg selv på hvorfor myggen er viktig:

– Myggen har en viktig økologisk betydning, spesielt som mat for andre dyr. Både i vannet som larver og pupper, men også i lufta. Der er det både fugler og flaggermus og andre som trenger myggen, sier Steinert.

– Når kan vi forvente at myggen gir seg?

– Det kommer an på været. Hvis varmen holder seg og vi får litt nedbør så kan man faktisk oppleve å få en ny topp. Da kan man faktisk klare å ha flere generasjoner i løpet av sesongen.

Kan bygge opp immunitet

– Forskning har vist at hvis man blir mye eksponert for myggstikk, kan man over tid utvikle en høyere toleranse for myggstikk, sier Steinert.

Det finnes 38 myggarter i Norge. Hver mygg har ulike proteiner i spyttet som mennesker reagerer på.

– Så hvis du kommer til et nytt område og blir stukket av en annen mygg enn du er vant til, så kan du reagere mye mer, sier hun.