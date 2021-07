Norske kvinner forteller: – Jeg går med store steiner i vottene på vei hjem

TV 2 har spurt norske kvinner om hva de gjør for å føle seg trygge på vei hjem fra byen. Selvforsvarekspert kommer med et klart råd til hvordan du kan unngå å bli et offer.

TV 2 har via sosiale medier spurt norske kvinner hvilke grep de gjør når de er på vei hjem fra byen og føler seg utrygge.

Spørsmålet kommer etter at TV 2 i en rekke saker har omtalt at Vilde-Marie Sivertsen (22) hadde en svært ubehagelig taxi-tur sommeren i fjor.

Svarene som kom viser at mange gjør bevisste grep for å føle seg tryggere.

STUDENT: Guro Rio Berge (21) i Trondheim. Foto: Privat

– Jeg studerer i Trondheim, og føler meg utrygg når jeg går hjem fra fest. Dette er et tema jeg igjen og igjen snakker med venninner om, sier Guro Rio Berge (21) til TV 2.

– Tiltak jeg gjør er å ikke høre på musikk, og om jeg gjør det er det kun med det ene øret. Jeg ser meg også ofte over ryggen, og følger med på personer som går samme vei som meg. Jeg prøver å unngå mørket, øde steder, og til tider har jeg også hatt hendene i lommen med nøkkel i hånden som et slags våpen i tilfelle noe skulle skje, sier hun.

Tid til å løpe

Berge sier også hun pleier å snakke med venninner på telefonen, og sende melding når hun kommer hjem.

– Jeg er lei av å konstant følge ekstra godt med og gjøre alt dette for å føle meg trygg. Jeg gleder meg til den dagen jeg kan gå hjem fra fest uten bekymringer, sier hun.

STEIN: Ilmi Erika Lerfald (33) forteller at hun har stein i vottene på vinteren. Foto: Privat

Ilmi Erika Lerfald (33) sier at hun gjør mye forskjellig for å føle seg trygg.

– Jeg har alltid telefonen lett tilgjengelig, snakker med noen, deler posisjonen min, melder fra til samboeren min om hvor jeg er. Om vinteren har jeg to store steiner i vottene, sier hun.

Hun forklarer at tanken bak steinene i vottene er å skade noen dersom de nærmer seg.

– Da vil jeg få tid til å løpe. Dette er kanskje en falsk sikkerhet, men jeg føler meg litt tryggere, sier hun.

– Sender meldinger

Celina Riise forteller at jentene i hennes vennegjeng sjeldent går alene ute på kveldstid.

– Om vi må det, så sier vi fra til noen når de kan forvente at vi er hjemme, og sier fra når vi er kommet hjem. Vi følger hverandre opp og sender melding for å høre at alt går fint, sier hun.

Også Mathilde Helena Forsell bruker telefonen.

– Jeg ringer alltid noen hvis jeg har drukket og går hjem, så jeg snakker med dem på veien. Det oppleves som en sikkerhet slik at jeg kan komme meg trygt hjem, sier hun.

Redd for å gå til bilen

Hedda (21), som ønsker å være anonym på grunn av sitt yrke, forteller at hun så og si alltid drar fra byen sammen med samboeren, men at hun ofte føler seg utrygg når hun er på vei hjem fra kveldsvakt på jobb.

Her spør taxisjåføren Vilde-Marie (22) om sex

Da får hun samboeren til å møte henne på bussholdeplassen så hun slipper gå hjem alene. De gangene hun skal kjøre bil, er veien fra hjemmet og til bilen en belastning.

– Jeg passer på å ha nøkkel i hånda, ser meg rundt før jeg låser opp, og når jeg har låst opp skynder jeg meg inn i bilen og låser alle dørene. Ofte har jeg vært redd for å gå til bilen min, så jeg er nødt til å løpe til den så ingen skal «ta» meg, sier hun.

Pepperspray i veska

Thomas Myhre holder kurs i selvforsvar. Han synes det er veldig synd at kvinner ikke føler seg trygge utendørs.

– Vi skal ikke godta at noen kvinner er redd for å gå ute eller hjem på kvelden her i Norge, sier Myhre til TV 2.

Han er enig i mange av tipsene som kvinnene forteller om. Han mener det er en god ide å ringe noen dersom man føler seg utrygg. Dersom man faktisk er redd for at noe skal skje, anbefaler han å ta kontakt med andre folk ute. Det å gjøre en avtale med noen når man skal hjem, mener han også er lurt.

– Dette med steiner og nøkler vil først komme til nytte ved en eventuell konfrontasjon med en angriper eller overgriper, men kan være til kjempestor nytte, sier Myhre.

HOLDER KURS: Thomas Myhre holder selvforsvarskurs. Foto: Defece4all

Han anbefaler også ha en pepperspray i veska som man kan ha lett tilgjengelig.

Ekspertens viktigste råd

Selvforsvareksperten har likevel ett råd han mener er viktigst:

– Mitt råd til de som er ute og kjenner på noe utrygghet er å være bevisst på egen person; skal du hjem og går alene, gå med hodet hevet, brystet ut, klare skritt, blikket festet fremover og se deg omkring når du går og gå med selvtillit, sier Myhre.

Han mener overgripere enkelte ganger går etter de enkleste ofrene.

– Med å vise med blikk og kropp at du ser folk rundt deg og har en klar retning og et klart mål, vil du forhåpentligvis ikke bli et offer, sier han.