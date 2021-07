Brukte taxi for å komme trygt hjem. Så tok kvelden en dramatisk vending

Svært mange kvinner deler historier om uønsket oppmerksomhet under reiser med taxi etter at en sjokkerende video ble delt på nett.

Videoen av en drosjesjåfør som spør 22 år gamle Vilde-Marie Sivertsen om sex og nekter å stoppe der hun skal av, har ført til et ras av kvinner som forteller om lignende episoder.

TV 2 har snakket med to av dem.

Marte Tobiesen (26) har ikke tatt taxi alene siden sommeren 2019. Da opplevde hun at taxi som hennes trygghet hjem fra byen, forsvant.

– Jeg har alltid konsekvent valgt å ta taxi hjem fra byen, og heller droppet nattmat for å slippe å vente på bussen blant fulle folk eller sitte på med ukjente i andre biler. Det er verdt pengene at jeg kommer trygt hjem uten å måtte forholde meg til fulle folk på bussen.

SKREMT: Marte Tobiesen. Foto: Privat

Etter en kveld på byen med en stor gjeng i juli 2019, var hun den eneste som var igjen. Mobilen hennes var tom for strøm og klokken var mellom 01 og 02 på natten. Hun forteller at hun ikke hadde drukket mye, og at hun følte hun hadde god kontroll.

– Yes, jeg er trygg

På vei ut fra utestedet fulgte en pågående mann etter henne, og hun ba ham flere ganger om å gå bort. Da en taxi stoppet like ved, følte hun seg trygg.

– Jeg tenkte jeg «yes», nå er jeg reddet, og sa at jeg skulle bli med, men at han mannen ikke skulle med.

Sjåføren spør om hun vil sette seg foran i passasjersetet, noe hun gjør.

– Jeg tenkte ikke i de baner at han skulle oppføre seg upassende. Han var eldre enn meg, og jeg tenkte bare at han kjedet seg etter en kveld og ville prate. Så jeg satte meg framme.

Sjåføren slår av taksameteret, og bilen kjører av gårde. Tobiesen forklarer veien, men oppdager at sjåføren kjører i motsatt retning.

– Da jeg sa at det ikke var riktig vei, la han hånden sin på låret mitt og sa at jeg var en veldig fin jente. Da kjente jeg at jeg frøs til.

Tobiesen forteller at sjåføren så tilbød henne å kjøre henne til et utested, for så å vente og kjøre henne gratis hjem etter det. Noe hun avslo.

– Han fortsatte å ha hånden på låret mitt, og jeg klarte ikke gjøre noe med det. Jeg kjente på at det var en skummel tanke å bli uvenn med ham mens jeg satt i bilen.

Ba om nummeret hennes

Deretter skal mannen ha spurt om telefonnummeret hennes. Hun svarer da at hun bare vil hjem, og blir usikker på om hun skal gi telefonnummeret eller ikke.

– Jeg begynte å tenke at om jeg ga feil nummer, så kunne han komme til å ringe for å sjekke, og kanskje bli sint. Midt i det hele hadde jeg glemt at mobilen hadde gått tom for batteri.

Hun ender opp med å gi nummeret sitt. Samtidig kjente hun på et annet dilemma.

– Skulle jeg la ham kjøre meg helt hjem, så han fikk vite hvor jeg bor. Eller skulle jeg be om å bli sluppet av et annet sted og løpe bort.

Hun sier til sjåføren at hun må komme seg hjem. Noe han så gjør.

– Da sier han at jeg bare må ringe om jeg trenger gratis tur igjen, når jeg vil. Etter å ha kommet ut av taxien løp jeg inn i huset og låste døren.

Da Tobiesen fortalte venninnene om det som hadde skjedd, ble hun oppfordret til å kontakte taxiselskapet. Men siden hun ikke hadde betalt for turen, hadde hun ingen kvittering. Og hvilket selskap taxien kjørte for, hadde hun ikke sett etter.

– Jeg satte meg bare inn i den taxien, og var bare mest opptatt av at han plagsomme mannen på gaten ikke skulle bli med inn. Jeg så bare at det var en taxi.

Fikk SMS fra sjåføren

Dagen etter hendelsen tikket det inn en SMS fra taxisjåføren: «Hi how u doing ?».

– Jeg forsøkte å finne ut av hvor han jobber, men det er ubehagelig å gå videre med det når han vet hvor jeg bor. I tillegg har man jo liksom ikke håndfaste bevis, jeg kan jo bare bli sett på som en full jente som tok taxi og satt meg selv i en dårlig situasjon.

Siden den hendelsen har ikke 33-åringen satt seg i en taxi alene.

– Det var egentlig en øyeåpner. Taxi har vært min sikkerhet, og jeg har aldri følt meg utrygg før det. Men underveis i den hendelsen var det veldig ekkelt å tenke på at en edru person, som jeg håper han var siden han kjørte taxi, oppførte seg slik.

IRRITERT: Ilmi Erika Lerfald. Foto: Privat

Tilbudt gratis tur

Også Ilmi Erika Lerfald (33) forteller at hun har opplevd mye rart med taxisjåfører, men at det er to av episodene som skiller seg ut.

Den ene strekker seg tilbake rundt ti år i tid, hun tok taxi i en middels norsk by. Hun fikk tak i en taxi for å hjelpe sin overstadig berusede venninne hjem fra byen, og skulle så ta taxien tilbake til utestedet.

– På vei tilbake begynte den eldre taxisjåføren å si at han kunne kjøre meg gratis om han fikk ta på puppene mine. Da sa jeg «jeg tror jeg går av her nå, jeg» og at jeg ikke ville betale, men det sa han at jeg måtte. Så jeg ga ham en 50-lapp.

Lerfald forteller at hun underveis vurderte hva som ville være tryggest for henne i situasjonen.

– Om jeg ble sluppet av midt på veien, så kunne han kanskje komme tilbake. I tillegg var det på vinteren, så det var ekkelt å gå av der også. Men jeg skyndet meg tilbake.

Hun blir sint av å tenke tilbake på hendelsen.

– Der sitter 21 år gamle jeg og så driver han gamle mannen og tar meg på brystet.

– Han var i 50-årene, jeg 23-24

Den andre episoden skjedde et par år senere. Hun hadde vært på kino og skulle ta taxi hjem.

– Jeg satt meg i baksetet under turen. Da jeg kom hjem fikk jeg melding fra sjåføren om at han ville sende meg en melding fordi jeg var så hyggelig og høre om jeg ville gå på date med ham.

Dette reagerte hun sterkt på.

– Han var i 50-årene og jeg var 23 eller 24 år. Det er så upassende. Du føler ikke at du vil ha sånne meldinger fra en som er der for å kjøre deg hjem. Du er der for å komme deg steder, du er ikke på sjekker'n.

Sist i fjor sommer opplevde 33-åringen en kjedelig opplevelse med en taxisjåfør i Oslo. Hun var kledd i skjørt og kort topp, mens venninnen hadde nettingstrømpebukser.

– Han begynte å kommentere det vi hadde på oss og sa at vi så ut som horer. Og at vi ikke var respektable kvinner slik vi gikk kledd.

Hun forteller at hun kontaktet taxiselskapet etter den ene av episodene, men at hun kjenner på en følelse av at det ikke nytter.

– Det høres så rart ut når man sier det, men man gidder liksom ikke. Man bør jo gjøre det for å ta ansvar og beskytte andre, men du hører liksom at andre har gjort det, men at ingenting skjer.

Sykler fordi det er tryggere

Lerfald har notert seg at mange i kommentarfeltene knyttet til taxivideoen på TikTok nevnte etnisitet og religion, det mener hun er en avsporing.

– De to verste episodene jeg har opplevd var med etniske nordmenn.

Hun er lei av at kvinner og jenter hele tiden må tenke på forholdsregler.

– Sånn grisete oppførsel som jeg har opplevd er bare ikke greit. Og jeg er lei av at vi jenter hele tiden må ta forholdsregler for at vi skal være trygge. Det finnes absolutt noen sjåfører som aldri burde kjørt taxi.

Hvilke forholdregler tar du når du tar taxi i dag?

– Jeg ser alltid etter taxiens nummer, eller bilskiltet. Og så deler jeg posisjonen min med noen. Eller så snakker jeg i telefon med kjæresten min eller venninner. Og så har jeg kjøpt meg sykkel, så jeg sykler som regel i stedet. Det er rett og slett tryggere.

– Utilgivelig

Leder i Norges Taxiforbund, Hanne Thowsen, sier at uønskede hendelser i en taxi er utilgivelig, og at disse ødelegger for resten av næringen.

– Det skal overhodet ikke forekomme. Men som i de fleste bransjer har vi også stein i skoen. De ødelegger for de som kjører og har fornøyde kunder, som jo gjelder de aller, aller fleste turer.

BER FOLK MELDE IFRA: Direktør i Norges Taxiforbund, Hanne Skåle Thowsen. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Jeg prøver ikke å uproblematisere dette, jeg skjønner at det er et helt reellt problem, men når du tenker på alle drosjeturene som skjer, så er tilfellene forsvinnende få. Men ett tilfelle er ett for for mye.

Hun understreker at det å varsle raskt etter å ha hatt en dårlig opplevelse, er viktig.

Her er hennes råd om hva man bør gjøre i slike tilfeller:

Meld ifra til sentralen hvis du vet hvilken drosjen tilhører. Helst så raskt som mulig.

Om du husker taxiens ID-merke som finnes på døren, så er det viktig informasjon.

Gå til politiet om du er i tvil om det er en sak for dem. Så kan de avgjøre om det er det eller ikke.

Thowsen forteller at det etter 1. november 2020 ble lettere for taxisentralene å stille krav til sjåførene sine, og at de fikk større mulighet til å kvitte seg med sjåfører som ikke oppførte seg.

På spørsmål om egne kvinnetaxier, hvor sjåføren er en kvinne og passasjerene kun er kvinner, er et tiltak som kan gjøres, svarer hun at det nok er vanskelig å løse i praksis.

– Det er jo trist hvis vi skulle komme dit at det hadde vært noe vi må ha. Og jeg mener virkelig at det er trygt å ta drosje i Norge. Vi er bare nødt til å jobbe sammen med sentralene om å stille krav til sjåførene.