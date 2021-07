Hit kan du reise uten innreisekarantene

Land i Europa (utenom Norden)

Belgia, Bulgaria, Estland, Frankrike, Færøyene, Hellas, Italia, Kroatia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.

Regioner i Norden:

Sverige

Følgende regioner blir grønne:

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götland, Örebro og Östergötland.

Danmark

Følgende regioner blir grønne:

Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland.

København er oransje.

Finland

Følgende regioner blir grønne:

Helsinki and Uusimaa, Pirkanmaa og Päijät-Häme.

Utvalgte øygrupper i Europa

Fra 5. juli blir enkelte øygrupper vurdert særskilt for å kunne legge til rette for trygg reising til øyer som er populære reisemål for nordmenn. Gjennom pandemien har flere av de aktuelle øyene hatt en annen smittesituasjon enn på fastlandet.

Følgende øyer/øygrupper blir grønne:

De joniske øyer, Hellas

Kreta, Hellas

Nordlige egeiske øyer, Hellas

Korsika, Frankrike

Madeira, Portugal

Sardinia, Italia

Sicilia, Italia

Utvalgte tredjeland: Lilla land

FHI har for første gang vurdert hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som de mener har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell. Disse vil heretter omtales som "lilla land".

Disse landene og områdene blir lilla:

Australia

New Zealand

Israel

Japan

Libanon

Nord-Makedonia

Serbia

Sør-Korea

USA

Singapore

Taiwan

Kilde: Regjeringen