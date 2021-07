Keeper klar for Manchester United

Heaton har signert en kontrakt til juni 2023, og forventes å bli tredjekeeper bak David de Gea og Dean Henderson.

35-åringen tilbrakte 13 år i United som unggutt, og var på flere utlån, ffør han gikk permanent videre til Cardiff. Senere har han også spilt for Bristol City, Burnley og Aston Villa. På veien har han fått med seg tre landskamper.

Keeperen kommer gratis, etter at kontrakten hans med Villa gikk ut.

– For meg er det en utrolig følelse å kunne komme tilbake etter å ha tilbrakt 13 flotte år her som ung. Jeg er veldig, veldig giret på å komme i gang, sier han til Manchester Uniteds offisielle nettside.

– Jeg ser det som en fantastisk mulighet, siden jeg fremdeles føler jeg har mye å gi. Jeg ser fram til å komme i gang. Jeg føler meg i flott form, og jeg ser fram til å konkurrere med de andre keeperne.

Til tross for at han har spilt 13 år i klubben tidligere, har Heaton aldri stått i mål under en offisiell kamp for barndomsklubben. Det får han mulighet til nå. Forrige sesong var han reservekeeper i Aston Villa bak Emiliano Martinez.

Mata forlenget

Det har vært en travel fredag for Manchester United. Tidligere på dagen annonserte klubben at Juan Mata har forlenget kontrakten sin med en sesong.

Mange trodde 33 år gamle Juan Mata var ferdig i Manchester United, men fredag bekrefter klubben at spanjolen har forlenget kontrakten til 22. Mata har spilt 273 kamper og scoret 51 mål for de for de røde fra Manchester siden han kom til klubben fra Chelsea i 2014.

Forrige sesong var han kun på banen i 18 kamper, men United-manager Ole Gunnar Solskjær ser likevel på 33-åringen som en viktig del av troppen.