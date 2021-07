Nav-offer: – En kjempelettelse etter sju års helvete

Mannen i 60-årene ble dømt til fengsel for trygdesvindel, men Nav tok feil, slår Høyesterett fast. De straffedømte kan nå sette et endelig punktum, kommenterer arbeids- og sosialministeren.

Høyesterett frikjenner mannen, som ble dømt til 75 dagers fengsel for grovt trygdebedrageri fordi han oppholdt seg i utlandet mens han mottok arbeidsavklaringspenger.

Nav mente han ikke hadde krav på pengene fordi han var på ferie i Italia i flere perioder fra mai 2010 til oktober 2012 uten å melde fra til Nav.

– Jeg har følt at jeg har blitt sparket ned og trakassert. Nå kan livet endelig bli normalt igjen. Dette er en dag jeg kommer til å huske. Det er en kjempelettelse etter sju års helvete, sier mannen til TV 2.

Han og ektefellen spretter en flaske prosecco for å feire i dag, forteller han.

Nav må etter dommen betale tilbake rundt 250.000 kroner som urettmessig ble trukket fra mannens konto etter at han ble uskyldig dømt.

I tillegg varsler mannen erstatningskrav mot Nav.

– Det har vært en tung tid, som aldri blir glemt. Da dommen kom i dag, klarte jeg ikke å snakke, og begynte å skjelve. Det har vært mange søvnløse netter, og saken har gått utover hele familien, sier han.

Betydning for 80 saker

I den nye dommen går det fram at Nav har tolket reglene om trygdeytelser til personer som oppholder seg i EØS-land feil både før og etter 1. juni 2012.

Regjeringen har tidligere lagt til grunn at Nav praktiserte reglene feil tilbake til denne datoen.

– Med dommen fra Høyesterett har vi fått den endelige avklaringen som trengs for å bli ferdig med denne saken. Og viktigst, de straffedømte får nå satt et endelig punktum for sakene sine, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Regjeringen sender i dag et brev til Nav om å behandle saker fra før 2012, opplyser statsråden.

– For å sikre rask oppfølging av sakene, ber vi personer som mener de er berørt om å ta kontakt med Nav, sier Røe Isaksen.

Alle som henvender seg til Nav, og som er berørt av feilpraktiseringen, vil få saken behandlet på samme måte som de som allerede har fått sakene sine behandlet på nytt.

Det er ventet at dommen vil føre til at drøyt 80 saker der folk kan ha blitt uriktig dømt for trygdesvindel blir behandlet på nytt.

Måtte ta rustest daglig

Den frikjente mannen sonet straffen på 75 dager hjemme med fotlenke.

– Kriminalomsorgen kom hver eneste dag hjem i leiligheten for å ta blåseprøve, rustest av meg, og jeg måtte melde meg til dem to ganger i uken.

Den uføretrygdede mannen opplevde det som ydmykende å måtte ta dna-test fordi han var straffedømt for en alvorlig forbrytelse.

– Det var utrolig dramatisk, en forferdelig håndtering av et vanlig menneske, sier han.