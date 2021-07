Stortalentet om Ødegaard-sammenligningen: – Gøy å høre det

Stortalentet Antonio Nusa har tatt Eliteserien med storm. Selv nekter han å ta av til tross for stor interesse i fotball-Europa.

TV 2 møter Stabæks nye yndling etter trening på Nadderud - en bane flere forventer vil være springbrettet til mye større klubber i tiden som kommer.

Blant de oppmøtte er alt fra lokalavisen til flere av Norges største mediehus. Alle venter på 16 år gamle Antonio Nusa.

Det er heller ikke så rart, for etter tre mål og storspill på sine to siste kamper i Eliteserien har stortalentet tiltrukket seg interesse fra mer enn bare journalister.

Allerede før siste ukens storspill hadde flere klubber sørover i fotball-Europa fått øynene opp for unggutten.

– Jeg hadde ikke sett for meg dette. Det har gått veldig fort, sier hovedpersonen ydmykt, før han legger til:

– Men sånn er fotball.

KJEMPETALENT: Storspillet har ført til Ødegaard-sammenligninger. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Slipper ikke unna ryddeansvar tross oppstyr

Forrige måned gikk 16-åringen ut av ungdomsskolen. Det er en helt annen hverdag å tilbringe store deler av tiden i en Eliteserie-garderobe med voksne menn.

– Jeg kan jo tro og håpe de gir meg litt mer respekt, men det viktigste er at jeg spiller bra, så kommer det.

Etter treningen var ferdig måtte Nusa bli igjen mens de rutinerte A-lagsspillerne spaserte i garderoben.

– Jeg ser at du fortsatt må rydde feltet for mål og utstyr?

– Det endrer seg ikke uansett hva jeg gjør. Som yngstemann må jeg rydde utstyr og sånne ting, sier Nusa med et lite smil.

LØKKESPILLER: Selv tar Nusa det hele med ro. Hans fokus er å spille slik han alltid har gjort på på løkken. Foto: Kristin Grønning / TV 2

«Løkka» har hatt stor betydning for spillestilen

Stabæk-gutten har vært et friskt pust, mye på grunn av spillestilen. Den vil han ikke endre med det første.

– Det er det jeg gjør og det jeg vil gjøre. Det er da jeg føler meg best når jeg spiller på min måte, slik jeg alltid har gjort på løkka med vennene mine helt siden jeg var liten. At jeg tar med meg det til hvor jeg er nå, føler jeg er viktig for meg.

– Og det fungerer jo også i Eliteserien?

– Det tror jeg fungerer ganske greit. Jeg har ikke lyst til å endre på så mye, for det føler jeg ikke er bra for meg. Jeg håper det går bra.

Sammenlignes med Martin Ødegaard

Atta Aneke, som er Nusas agent, har bekreftet overfor TV 2 at spilleren blir fulgt med argusøyne blant flere klubber i Europa. Flere har tatt direkte kontakt både før og etter debuten på toppnivå.

– Det er jo veldig gøy for meg å vite at folk får med seg hva jeg gjør og er interessert, så det er morsomt, men jeg fokuserer bare på å spille i Stabæk og fokusere på fotballen, kommer det ydmykt fra Eliteserie-kometen.

TV 2s Jesper Mathisen var fra seg av begeistring over den lille driblekantens ferdigheter og målscorerevne etter 3-3-kampen mot Viking. Ifølge Mathisen er den store «snakkisen» innad klubben at Nusa er det største talentet i talentfabrikken på år og dag.

Enkelte har gått så pass langt i beskrivelsen av Stabæk-gutten at han er blitt sammenlignet med Martin Ødegaard som ble hentet til Real Madrid i en alder av 15 år.

Selv tar hovedpersonen det hele med fatning.

– Jeg har hørt at folk har snakket om meg og han, men jeg sammenligner ikke meg med andre. Jeg tenker ikke så mye på hva andre gjorde da de var 16 år, men det er jo gøy å høre det, så klart. Jeg fortsetter bare på min vei, så får vi se hvor langt det tar meg, avslutter stortalentet.