Operastranda i Bjørvika har åpnet

Bjørvika Utvikling, Hav Eiendom og Oslo S Utvikling står bak friområdet ved Operaen.

Utviklerne har gjort sitt for å skape et inkluderende samlingssted for både store og små. Åpningen skjer over to dager, i samarbeid med Bjørvikaforeningen.

NYTT: Nå har Oslo fått enda et badested. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

På åpningsdagen ble den nye stranda overlevert til kommunen og byens befolkning.

Ordfører Marianne Borgen (SV), næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap), Kjell Kalland fra Hav Eiendom og Sarah Khalid fra sentralt ungdomsråd deltok i seremonien.

– Nå har vi fått en ny strand midt i Oslo sentrum, rett ved Oslo S, dette er en gave til byen. Også passer det så bra at vi kan åpne den akkurat nå, som ting begynner å åpne igjen, da trenger vi møteplasser, sier Borgen til TV 2.

Fredag ettermiddag hadde det allerede samlet seg en del folk ved det nye badestedet.

– Dette er et perfekt sted for både små og store, sier Borgen.

AVSLAPNING: Alt skal ligge til rette for rolige dager i hovedstaden på Operastranda. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

