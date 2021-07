Prøver å skåre billige politiske poeng ved å fordumme hva dette handler om

Emilie Enger Mehl vil kutte i EØS-midlene fordi hun mener midlene ikke bør gå til festivaler, slott eller kunstterapi. De samme midlene gir folk frihet til å bevege seg fritt og gir bedrifter avgjørende markedsadgang til EU.

Jeg vil ikke ofre norske distriktsarbeidsplasser på grunn av at stortingsrepresentant Mehl prøver å skåre et billig poeng ved å fordumme hva EØS-midlene finansierer.

For norske bedrifter er verdiskaping et felles marked bidrar med for hele landet viktigere enn Senterpartiets symbolpolitikk.

Hver fjerde jobb i norsk næringsliv er eksportbasert, og EU er vår desidert største handelspartner. Det er først og fremst distriktsfylkene langs kysten som er helt avhengig av EØS.

Denne uken besøkte jeg Kverneland Industrier i Sandnes som er en typisk eksportbedrift som er avhengig av tilgangen til EØS skal de vokse videre og skape flere arbeidsplasser.

I 2019 var det Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Nordland som toppet eksporttabellene, hvis en legger innbyggertallet til grunn.

Dessverre hopper Mehl bukker over hvor viktig avtalen er for norsk næringsliv og selv for hennes eget hjemfylke – Innlandet. I følge Innlandet fylkeskommune sysselsetter eksportbedriftene i Innlandet om lag 19.000 arbeidstakere og eksporterer for vel 27 milliarder kroner i året.

Av den eksporten går rundt 70 prosent til EU og EØS-land. Mehl tar til orde for å redusere Norges bidrag og vurdere hvilke prosjekter vi skal støtte opp under.

Det er selvsagt viktig at midlene brukes fornuftig, men jeg er ikke enig i at vi skal prioritere å kutte i EØS-midlene framfor å sikre norske distriktsarbeidsplasser.

Vi er på vei ut av en pandemi. En pandemi som har skapt usikkerhet og store utfordringer for norsk næringsliv.

Heldigvis går det nå bedre med næringslivet, men på vei ut av krisen velger derimot Senterpartiet å bidra til å så ny usikkerhet om vår viktigste handelsavtale.

Den risikoen er Senterpartiet helt tydelige på at de er villige til å ta på vegne av landets eksportbedrifter, men kan Arbeiderpartiet være med på det? På rødgrønn side er det flertall mot norsk EØS-medlemskap.

Det er ikke sikkert at Senterpartiet får gjennomslag, men det som venter oss er uansett fire år med krangling med vår viktigste handelspartner og usikkerhet om framtidig markedsadgang til EU. Næringslivet trenger ikke den usikkerheten nå.

Det eneste alternativet som er bedre enn EØS-avtalen for Norge, er norsk EU-medlemskap. Det hadde gitt oss bedre markedstilgang og en større rolle i å forme EUs framtid.

Så lenge et flertall ikke er klare for dette er vår viktigste oppgave å beskytte EØS-avtalen, ikke å stikke kjepper i hjulene fordi vi ikke liker at norske midler bidrar til å ta vare på europeisk kulturarv.

