Krise for forhåndsfavoritt i Tour de France: – Vondt å se på

Primoz Roglic startet Tour de France som en av de største favorittene til å vinne den gule trøyen, men på fredagens kuperte etappe er sammenlagthåpet etter alt å dømme ute for sloveneren.

På vei opp Signal d'Uchon måtte Jumbo-Visma-kapteinen slippe hovedfeltet.

– Det er vondt å se på, kommenterte TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Roglic er preget etter at han gikk i bakken på tredje etappe. Før fredagens etappe var han ærlig på at han fortsatt slet med smerter i rygg og halebeinet.

– Nei, jeg tror vi må være realistiske. Vi må snakke samen i kveld, men han tapte tid, så det er over, sier Jumbo-Vismas sportsdirektør Frans Maassen på spørsmål om det fremdeles er håp for Roglic i sammendraget.

Danske Jonas Vingegaard seiler nå opp som Jumbo-Vismas sterkeste kort i sammendraget. 24-åringen er 5.18 bak ledende Mathieu van der Poel, men det er 1.36 opp til Tadej Pogacar, som ligger best an av sammenlagtkandidatene.

Roglic er hele 5.28 bak Pogacar. Geraint Thomas kom inn sammen med Pogacar og hovedfeltet. Briten har i likhet med lagkamerat Richard Carapaz drøyt halvannet minutt opp til den slovenske fjorårsvinneren.

– Roglic var mer skadet enn vi trodde. Jeg hørte fra enkelte at han følte seg bedre, men det var et hardkjør over lang tid, så hadde han nok brukt opp energien. Det var trist å se, for han er absolutt en av verdens beste etapperyttere. Han tapte over fire minutter til de største favorittene, så han er vel ute av sammendraget, sier TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

Matej Mohoric vant den sjuende etappen etter å ha kommet av gårde i et brudd tidlig på etappen. Han gikk etter hvert fra den store utbrytergruppen og dannet en ny gruppe, før han støtet og kom alene til mål.

Etappen gikk over 249,1 kilometer fra Vierzon til Le Creusot. Det er den lengste etappen i Tour de France siden 2000.

Sammenlagtkonkurranser i Touren: 1) Van der Poel 25.39.17, 2) Van Aert 0.30 min. bak, 3) Asgreen 1.49, 4) Mohoric 3.01, 5) Tadej Pogacar, Slovenia (UAE Emirates) 3.43, 6) Vincenzo Nibali, Italia (Trek-Segafredo) 4.12, 7) Julian Alaphilippe, Frankrike (Deceuninck-Quick-step) 4.23, 8) Aleksej Lutsenko, Kasakhstan (Astana) 4.56, 9) Pierre Latour, Frankrike (TotalEnergies) 5.03, 10) Rigoberto Urán, Colombia (EF-Nippo) 5.04. Poengtrøya: 1) Mark Cavendish, Storbritannia (Deceuninck-Quick-step) 168, 2) Van der Poel 103, 3) Jasper Philipsen, Belgia (Alpecin-Fenix) 102. Klatretrøya: 1) Mohoric 11, 2) Ide Schelling, Nederland (Bora-hansgrohe) 5, 3) Van der Poel 4. Ungdomstrøya: 1) Pogacar 25.43.00, 2) Vingegaard 1.35, 3) David Gaudu, Frankrike (Groupama-FDJ) 2.27. Lag: 1) Jumbo-Visma 77.09.12, 2) Trek-Segafredo 0.13 min. bak, 3) EF-Nippo 2.25.

Stjernespekket gruppe rev seg løs

Det var en vill kamp om å komme med i brudd fra første kilometer på etappen. Edvald Boasson-Hagen (TotalEnergies) var som varslet offensiv og prøvde å komme seg av gårde, men det lyktes ikke for nordmannen.

En råsterk gruppe på 29 ryttere klarte imidlertid å rive seg løs. Gruppen inkluderte stjerner som Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) i gul trøye og Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) i grønn trøye, i tillegg store navn som Wout van Aert (Jumbo-Visma) og Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo).

Vegard Stake Laengen og UAE Team Emirates likte dårlig den stjernespekkede utbrytergruppen. Laget til Tadej Pogacar satte seg foran i hovedfeltet i et forsøk på å hente igjen bruddet, men van der Poel og co. økte forspranget.

– Ineos Grenadiers koser seg nå. De synes det er så deilig å se at UAE Team Emirates svetter i front, kommenterte TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Flere angrep fra bruddet

Matej Mohoric (Bahrain Victorious) vant den innlagte bakkespurten på Côte de Château-Chinon foran Brent Van Moer (Lotto Soudal). Da benyttet de to anledningen til å stikke fra resten av den store utbrytergruppen.

Duoen fikk etter hvert et solid forsprang på drøyt ett minutt, men Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) og Victor Campenaerts (Qhubeka NextHash) kom seg opp med drøyt 40 kilometer igjen til mål.

Kvartetten fikk et forsprang på om lag to minutter til det opprinnelige bruddet, men Mathieu van der Poel og co. kom jagende bak på vei opp Côte de la Croix de la Libération, men de klarte aldri å hente gjengen i tet.

Etter hvert måtte Campenaerts slippe gruppen i front. Snaut tjue minutter før mål takket Mohoric for følge og stakk fra Stuyven og Van Moer. Mohoric holdt unna og vant den sjuende etappen.

Med sju kilometer igjen forsøkte Wout van Aert å riste av seg Mathieu van der Poel, men gul trøye klamret seg til belgieren helt inn til mål.

På vei opp Signal d'Uchon måtte sammenlagtkandidat Primoz Roglic (Jumbo-Visma) slippe hovedfeltet. Mot toppen av stigningen støtet en annen favoritt i sammendraget, Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), fra hovedfeltet. Det så lovende ut en stund, men han ble tatt igjen av hovedfeltet.