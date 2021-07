Kjendiskvinner med kraftig oppgjør: – Det er så forbanna nok

Torsdag fortalte TV 2 og en rekke andre medier historien om 22 år gamle Vilde-Marie Sivertsen som opplevde å bli grovt seksuelt trakassert av en taxisjåfør i Oslo.

Underveis i turen spurte den mannlige taxisjåføren om hun ville ha sex med ham. Mannen skal også ha tatt på seg selv under turen, ifølge Sivertsen.

22-åringen filmet hendelsen, og denne uken la hun den ut på Tik Tok. Videoen har vekket et sterkt engasjement, og fått mange til å reagere kraftig.

Slått ned på åpen gate

Nå tar norske kjendiskvinner et oppgjør med en ukultur de mener vi har godtatt alt for lenge.

– Som kvinne føler man alltid på en redsel. Spesielt når man er ute på byen i hovedstaden hvor det er mye folk. Jeg vet ikke om noen kvinner som ikke har opplevd å få ekle blikk og blitt kalt ting, sier influenser Christina Fraas, bedre kjent som «Kirsebærhagen» til TV 2.

Hun ble nylig slått ned av en mann på åpen gåte, etter en tur på byen.

«Da er det bare for meg å velge hvem av dere to som skal bli med meg hjem. Elle melle deg fortelle, det blir DEG! Ett sekund senere slår han meg med knyttneven i full kraft mot ansiktet så jeg går rett i asfalten på Aker Brygge», skrev Fraas på Instagram.

– Det er så forbanna nok

Influenseren mener at man lærer å unnskylde menn allerede fra barneskolealder.

– Når guttene kasta snøball på oss i barnehagen, fikk vi beskjed fra de ansatte om at «han sikkert bare er forelska i deg». Det er ikke rart at vi ender opp med å godta og bli voldtatt og slått ned på vei hjem fra byen, sier Fraas.

Blogger Martine Halvorsen har selv opplevd å bli overfalt og seksuelt trakassert. Nå er hun lei.

– Det er så forbanna nok. Det er på tide at vi slutter å snakke om vold og trakassering mot kvinner, og at vi begynner å snakke om voldelige menn. Det gjelder ikke alle, men det gjelder alt for mange, sier Halvorsen til TV 2.

Nøkkel som stikkvåpen

Hun er klar på at det skal være trygt for norske kvinner å gå hjem om natten.

– Alle kjenner en kvinne som har opplevd et overfall eller en voldtekt, men ingen kjenner en voldtektsmann eller en overgriper, sier Halvorsen.

Ingeborg Senneset har også sett den mye omtalte videoen.

Hun mener at debatten må løftes, og at den ikke bare handler om å føle seg utrygg i en taxi.

– Følelsen av utrygghet i offentlige rom, er en diskusjon vi må ta. Det handler om bevegelsesfrihet og menneskeverd. Det er ikke bare i taxi man opplever seksuelle tilnærmelser, og det er ikke bare kvinner som utsettes for trakassering. Jeg har mange eksempler på turer hjem fra byen eller kveldsvakt hvor jeg har holdt hardt på nøkkelen for å bruke den som stikkvåpen om jeg er uheldig, forteller samfunnsdebattanten til TV 2.

– Ukultur

Maria Østhassel er best kjent som TikTok-psykolog under navnet «PsyktDeg».

Østhassel sier til TV 2 at det er en fare for at seksuell trakassering kan bli en vane, dersom man blir utsatt for det flere ganger.

– Vi risikerer å gå inn i et mønster hvor vi aksepterer at andre betrakter oss som objekter for seksuell krenkelse, og lærer oss å leve med det. Dette kan føre til at en ukultur opprettholdes og det kan gå i arv i generasjoner, sier hun.