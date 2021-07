Massiv respons etter taxi-trakassering: – Yngste er 15 år og den eldste 88 år

Etter at 22-åringen delte TikTok-videoen som viser at en taxisjåfør spør henne om sex under drosjetur i august i fjor, har telefonen hennes gått varm.

– Det har vært helt vilt. Jeg har fått meldinger fra jenter helt ned i 15-årsalderen som har opplevd seksuelt krenkende adferd eller overgrep under taxiturer. Den eldste jeg har hørt fra er en 88 år gammel dame som ikke lenger tør å ta taxi, så det er et vidt spenn i alder, forteller Vilde-Marie Sivertsen til TV 2.

Hun sier de over 4300 kommentarene hun har fått under videoen på TikTok, forteller henne at hun bare er ett av mange tilfeller.

Stappfull innboks

Sivertsen anslår at rundt 1000 av kommentarene er fra jenter og kvinner som selv har opplevd noe ubehagelig i en taxi.

– Det er helt ekstremt. Og i tillegg er det sikkert høye mørketall. Innboksen min er stappfull, og jeg prøver å svare alle. De som skriver til meg er så åpne og sårbare.



– Hva forteller de som kontakter deg?

– Det er helt hjerteskjærende, for det er flere som ikke var like heldige som meg. Noen forteller at det har endt opp i overgrep og at de har slitt i ettertid. Og det som går igjen er at politiet har henlagt mange av sakene, noe jeg antar er fordi det er vanskelig med bevis i en del slike saker.

En annen ting som går igjen i meldingene hun får fra andre kvinner er at sjåføren har bedt om betaling i form av seksuelle handlinger.

– Mange forteller at sjåføren har tatt kortet og bedt om å heller få betalt i naturalia, som blow job eller sex. Og i tillegg har jeg hørt om et tilfelle hvor ei ble truet med kniv. Så det er mye grums.

– Kan ikke fortsette

Sivertsen forteller at opplevelsene hun blir kontaktet om dreiet seg om mange ulike selskaper.

– Så her er det mange store selskaper som må skjerpe rutinene sine. Dette kan ikke fortsette.

I etterkant av at hun publiserte videoen og den påfølgende massive mediedekningen har 22-åringen fått tilbakemeldinger om hvor modig hun er.

– Folk takker meg. Og sier at jeg bidrar til at andre blir mer forsiktige.

Selv blir Sivertsen glad av tanken på at hun kanskje bidrar til mer åpenhet rundt teamet.

– Det er virkelig noe vi må sette fokus på, for hvis ikke blir det ikke endring.

At det i hennes tilfelle gikk et snaut år fra episoden skjedde til hun orket å se på den igjen, og deretter dele den i sosiale medier, var at hun rett og slett ikke orket.

– Det er nok fordi, og dette er forferdelig å si, men det er fordi jeg har blitt vant til seksuell oppmerksomhet i taxier. Aldri så dramatisk dette, men det er snakk om at jeg tidligere har fått små, seksuelle kommentarer. At jeg ikke tok frem videoen igjen før nesten et år etter, er rett og slett at man må gjenoppleve det litt, og det er veldig, veldig ubehagelig.

Tenkte ikke på å anmelde

At innholdet i videoen var en sak for politiet, hadde hun ikke i tankene.

– Det var ikke noe jeg tenkte på i det hele tatt. Men alle kommentarene fikk meg til å forstå at det er der riktige å gjøre. Jeg har fått mer forståelse for hvor sykt det var. At det for meg har blitt normalisert, er bare helt forkastelig. Det er ikke sånn det skal være.

ANMELDER: Vilde-Marie Sivertsen skal anmelde taxisjåføren. Foto: Privat

Når hun til uken leverer inn anmeldelsen, er det viktigste for henne at andre ikke blir utsatt for samme oppførsel fra sjåføren.

– Det viktigste er at han ikke får kjøre taxi igjen. Og at andre som eventuelt holder på sånn skjønner at det ikke kan fortsette, og at de risikerer å bli filmet og havner i nyhetene. Og så håper jeg at de faktisk forstår at det er forkastelig, for det tror jeg ikke de innser selv.