Abba med ellevill rekord

Abba, som besto av Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson og Anni-Frid Lyngstad, herjet hitlistene fra 1972 til 1982. De er beskrevet som et av verdens mest innflytelsesrike band, og de solgte i løpet av karrieren over 400 millioner plater.

Rekord

Nå har det svenske ikon-bandet slått en helt ny rekord med albumet sitt «ABBA Gold».

Albumet ble publisert i september i 1992 og var en samling av Abbas største hits. Albumet har år etter år vært på sanglisten UK chart, noe som gjør den til det albumet som har vært på den listen lengst. Med hele 1000 uker på rad.

Abbas musikk er ikonisk og det er også musikalen, Mamma Mia.

Hørte ABBA-låt 40 ganger på én dag

Ulrikke Brandstorp er en av dem som skal spille i den nye musikalen, og skal spille rollen som «Sophie».

Da hun gjestet God kveld Norge tidligere i år, kunne hun fortelle at hun hørte mye på låtene til bandet.

– På Spotify får man en sånn: «Hva har du hørt mest på» når året er omme. Jeg hadde hørt «Lay All Your Love On Me» 40 ganger på én dag, fortalte hun Brandstorp.

Også den erfarne programlederen, Thomas Numme, blir å se i den nye musikalen.

– Jeg trer inn i denne rollen med en passe dose av selvtillit og nervøsitet. Jeg har bransjens beste folk rundt meg, og det er en fantastisk underholdene forestilling vi setter opp. Så jeg legger ikke skjul på at jeg gleder meg veldig til å innta Folketeateret, og basert på det jeg hører om billettsalget er det flere som gleder seg, sa han i et tidligere intervju.