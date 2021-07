Nyt sola, for snart blir det vått

– Natt til fredag var det bare en grad eller to unna tropenatt på Østlandet. Denne helgen er det absolutt mulig at tropenatten kommer.

Det forteller vakthavende meteorolog i StormGeo, Stig Arild Fagerli.

Denne helgen gjelder det å nyte været så mye som mulig. Store deler av landet får høye temperaturer og opphold både fredag og lørdag.

Trønder-seier og Vestland-tap

På Østlandet vil det bli temperaturer et godt stykke over 25, og på noen plasser vil det være rundt 30. Og Trøndelag ser ut til å toppe temperaturene til Østlandet ytterliggere.

– Gjennom helgen vil Trondheim hele tiden ligge to-tre grader over Østlandet. Også her vil skyene holde seg langt vekke.

Selv i Nord Norge blir det opphold. Langs kysten blir det kjølig, men i indre Finnmark kan temperaturene nærme seg 25!

Dersom du hadde et ønske om at hele landet skulle få en solfylt og tørr start på helgen, så ødelegger Vestlandet dessverre den drømmen.

– På Vestlandet blir det skyer og temperaturer under 20. Her kan de fleste områdene forvente seg regn. Det henger i sammen med et lokalt lavtrykk i sør, forteller Fagerli.

Usikker søndag

Vestlandet blir med andre ord alene om å få kjenne på lavtrykkets vrede lørdag.

Men Østlandet kan ikke være spesielt høye i hatten av den grunn. For allerede søndag sprer lavtrykket seg østover.

– Søndagen er usikker over hele Sør Norge. Det blir perioder med nedbør og det skal lite til for at det også kan komme tordenbyger i enkelte områder. Spesielt Østlandet er utsatt for det.

Men i Trondheim fortsetter vær-festen litt til.

– Regnbygene holder seg unna Trøndelag og Nord-Norge på søndag. I disse områdene vil temperaturene også holde seg høye.

I Indre Finnmark kan temperaturene nå hele 30 grader.

– Sør-Varanger er nok stedet jeg hadde vært de neste dagene. Der vil temperaturene holde seg høye, og sola får himmelen får seg selv.

Men så blir det trist

Mens Indre Finnmark kan kose seg også etter helgen er ferdig, er godværet offisielt ferdig i sør.

De lokale bygene i Sør-Norge fortsetter på mandag, og på tirsdag blir det virkelig ille.

– På tirsdag kommer det et lavtrykk innover fra Storbritannia. Det fører til en gråere og tristere periode i både øst og vest.

Fra og med tirsdag blir det liten grad for sol. Temperaturene blir for det meste under 15, mens noen få områder kanskje kan nå 20.

– På tirsdag kommer skyene også til trønderlag. Men i Nord-Norge holder det seg fremdeles tørt og varmt.