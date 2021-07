Grensa er ikke nådd

Karsten Warholms 46,70 blir neppe stående lenge som verdensrekord. Men selve øyeblikket på Bislett er et av de som har brent seg inn i evigheten for alltid.

For noen øyeblikk i idrettshistorien blir stående for alltid. Fordi de er større enn idrettsbragden i seg selv.

SUPER-LØP: Karsten Warholm skriker etter å ha løpt på 46.70 torsdag kveld. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

At rekorden kom på det første store internasjonale idrettsstevne i Norge siden koronaen brøt ut gjorde det til en episk opplevelse.

Personlig har jeg overvært noen verdensrekorder på ulike friidrettsbaner med langt flere tilskuere enn på Bislett. Men den euforien som ble skapt av 5000 skrikende idrettshjerter på tribunene i Oslo kommer man neppe til å oppleve igjen med det første.

Det var utløp for idrettsglede, for korona som er på hell, at verden begynner å komme i vater, kombinert med en beundring for en idrettsmann som trolig er det råeste norsk idrett har sett noen gang.

RØRT: Karsten Warholm.

At han senket en av friidrettens lengst levende rekorder var ingen sensasjon i seg selv. Det var bare et tidsspørsmål før det skjedde.

I fjor høst jaget Warholm rekorden i løp rundt hele Europa. Men det ble med forsøket.

Heldigvis.

For Warholm sa det selv etter løpet. Det stod kanskje skrevet i stjernene at han ikke greide å ta rekorden i fjor.

Fordi det føltes bare helt riktig å gjøre det i hans egen lekegrind - foran familie, venner, og andre viktige støttespillere. Det hadde ikke blitt det samme om han hadde gjort det foran folketomme tribuner i et forblåst Stockholm.

VIKING: Karsten Warholm feiret med Bislett-publikumet.

Så er det også helt riktig at Bislett fikk rekorden i gave av Warholm. For det er i katakombene under tribunen Dimna-gutten har lagt grunnlaget for suksessen. Ordet hjemmebane har aldri vært mer presist å bruke enn i dette tilfellet.

Men.

Det er lite som tyder på at rekorden blir stående lenge.

Dette var sesongens første løp for Warholm på distansen. Og ser man på statistikken for de fem siste årene, så har han forbedret seg i snitt med nesten et halvt sekund fra første løp – og til bestenoteringen i hver sesong.

DRØMMETID: Warholms nye verdensrekord er 46.70.

I fjor var differansen 0,23 sekunder fra åpningen på 47,10 i Monaco, til løpet i Stockholm på 46,87.

Det gir selvsagt ingen garanti for at det samme skal skje i år. Men det er mye som tyder på at det kommer til å skje.

Rent fysiologisk trenger kroppen ofte et par løp for å venne seg til belastningen konkurranser på dette nivået er.

KALDUSJ: Karsten Warholm kjøler hodet før verdensrekord-løpet.

Toppformen er lagt opp til å komme i Tokyo om fire uker.

Og i år lurer også rivalen Rai Benjamin i kulissene med en årsbeste bare 1'3 hundredeler svakere enn Warholm. Å få pes fra amerikaneren kan bidra til at Warholm henter ut det lille ekstra. Spesielt på slutten av løpene der han trolig har litt mer å hente.

Dessuten.

Hvis man sammenligner løpene til Benjamin og Warholm, så ser man at de har to ulike styrker. Åpningen til Warholm er enorm. Ved passering på den sjette hekken, er Warholm et sekund foran Benjamin.

Analyser viser at de holder omtrent denne avstanden fram til den niende hekken. Der gjør Benjamin et stort jafs, og tar inn over halvsekundet mellom hekk 9 og 10. Så utligner Warholm farta mot slutten, og kommer 13 hundredeler foran amerikaneren i mål.

Duellen mellom de to løperne kommer garantert til å få ut det aller beste i to unike idrettshoder.

Det borger for at rekorden kan jages ytterligere ned mot 46 blank.

Etter rekordløpet på Bislett reiste Warholm og trener Leif Olav Alnes hjem til Warholms leilighet i Nydalen i Oslo. På veien stoppet de på en bensinstasjon og kjøpte med seg et par bokser med is.

Deretter satte de seg ned for å se løpet på TV, og gjøre den første debriefen. Selv om de unner seg isen for å feire, så har de allerede startet jakten på forbedringer.

For selv med den historiske rekorden i beltet har ingenting forandret seg. Når hverdagen starter på nytt i dag, så er det ett ord som fortsatt står skrevet i dugget på speilet etter morgendusjen.

UTVIKLING.

Det er det han søker. Hele tiden. Selv på toppen av verden.

For det er det som har gjort han, og fortsatt kommer til å gjøre han til verdens beste.