Vi er midt i en bølge av nye bilmerker til Norge. De fleste har to ting til felles: De kommer fra Kina – og de lager elbiler.

Det store suget etter elektriske biler gjør naturligvis Norge til et attraktivt marked her. Men noen oppskrift på automatisk suksess er det likevel ikke.

Det er Xpeng et godt bevis på. Mens konkurrenter som Polestar og MG har truffet blink og solgt flere tusen biler på kort tid, har det gått langt tråere for Xpeng og deres foreløpig eneste modell, SUV-en G3.

Den har ikke solgt mer enn drøyt 300 eksemplarer siden lanseringen i fjor. Samtidig er det kjent at importøren har hatt et betydelig lager av usolgte biler.

Kommer snart med flaggskip

Zero Emission Mobility heter selskapet som startet opp med Xpeng i Norge. Her har det vært endringer på eierfronten internt, samtidig som det har vært kjent at selskapet har jaktet investorer.

Nå kommer en av Norges største importører inn og tar over. Motor Gruppen er i dag importør av blant annet Mitsubishi og Renault. De står bak XBI Norge AS som er ny importør av Xpeng i det norske markedet. Zero Emission Mobility er for øvrig også med videre, nå som minoritetseier.

Så langt har Xpeng altså bare solgt én modell i Norge. Men om ikke lenge lanseres P7 som er regnet som merkets flaggskipmodell. Det er planen at P7 skal bli å se på norske veier i løpet av fjerde kvartal, vi er da det første markedet i Europa.

Snart kommer Xpeng P7 til Norge. Her er bilen fra bilutstillingen i Shanghai tidligere i år. Foto: NTB Scanpix

Har ambisiøse planer

- For Motor Gruppen er Xpeng en spennende og innovativ merkevare som vi gleder oss til å kunne representere i Norge. Xpeng er et ungt, foroverlent selskap som har utrettet mye på svært kort tid. Planene de har for både Norge og Europa er ambisiøse, og er en reise vi gjerne vil være med på. Vi har lang og god erfaring i å ta nye og også ukjente merker til Norge og skape gode forhandlerstrukturer rundt disse. Det er også planen for Xpeng, sier Magnus Brask Rustad som er sjef for Motor Gruppen, i en pressemelding.

De har i dag 21 anlegg i Sør-Norge som representerer deres merker. Ifølge Motor Gruppen ligger alt nå til rette for at disse nå også kan romme Xpeng-modellene og bli servicepunkt for Xpeng-eiere fremover.

XBI Norge legger for øvrig opp til en modell der forhandlerne fungerer som agenter – og kundene formelt sett kjøper bilen fra importøren. Akkurat det er en ordning mange bilmerker nå jobber med.

Du ser kanskje hva denne bilen ligner veldig på...

Drøyt 300 eksemplar av den kompakte SUV-en G3 er så langt solgt i Norge. Samtidig har importøren hatt en ganske betydelig lager av usolgte biler.

Ikke blitt noen suksess

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i bransje-nettstedet BilNytt.no. Han er ikke overrasket over det som nå skjer rundt Xpeng:

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no.

– Nei, det har vært mye snakk om både nye kinesiske bilmerker og nye salgsformer den siste tiden. Foreløpig har vi sett mer til de kinesiske bilene enn til de nye salgsformene. MG har for eksempel blitt en kjempesuksess i Norge med tradisjonell bilimportør og etablerte merkeforhandlere. Xpeng skulle gjøre ting på en helt annen måte: Det skulle være rent nettsalg, uten et såkalt fordyrende mellomledd og service skulle utføres hos Meca og NAF. Dette har imidlertid ikke blitt noen suksess, og etter hvert har flere merkeforhandlere blitt showroom-partner og agent for Xpeng, forteller Falch Tuverud.

Det er tidligere Mercedes-Benz-forhandler Star Autoco som har stått bak Xpeng-importen til Norge frem til nå. De har vært gjennom store endringer de siste årene og har langt fra samme økonomiske muskler som de etablerte bilimportørene her til lands.

Her står de første kundebilene til Norge linet opp på kaia i Kina, med en skreddersydd hilsen fra fabrikken.

Tøffe år med store minusresultater

– Det er svært kapitalkrevende å være bilimportør, og importøren har hatt omkring 150 biler stående på lager. Ettersom Star Autoco har hatt noen tøffe år med store minusresultater, er det derfor ikke overraskende at et etablert bilkonsern som Motor Gruppen nå blir majoritetseier for den nye importøren. Motor Gruppen har lang historikk som bilimportør, og har allerede en kontrakt med den kinesiske giganten FAW som blant annet står bak Hongqi, forteller Falch Tuverud.

– Hva tror du denne endringen kan få å si for de som eier eller vurderer å kjøpe en bil fra XPeng?

– Når importen kommer under Motor Gruppen, er det helt klart at det for kundene blir en tradisjonell salgsform, der de kan kjøpe Xpeng-biler hos Motor Forum og andre forhandlere. At forhandlerne på papiret er agenter, og at man dermed formelt kjøper bilen direkte fra importør, er ikke noe kundene kommer til å merke i stor grad, avslutter Falch Tuverud.

