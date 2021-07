– Hadde jeg ikke spilt, hadde jeg vært blant England-supporterne og feiret

25-åringen spilte en viktig rolle da England slo ut Tyskland og tok seg videre til EMs kvartfinale tirsdag. Grealish var nest sist på Harry Kanes 2-0-mål, og var også delaktig før Raheem Sterlings 1-0-mål.

Engelskmennene kan prise seg lykkelig for at Grealish er på banen, men hovedpersonen selv er ikke i tvil om hvor han ville vært dersom han ikke var spiller selv. Playmakeren er nemlig klar på at han ville vært i «Boxpark» og sett kampen sammen med fansen.

– Jeg har sett noen videoer derfra. Det ser uvirkelig ut. Det er det jeg ville gjort, for jeg er bare en normal fyr, sier han i et intervju med The Telegraph.

«Super Jack Grealish», som fansen kaller ham, har virkelig blitt en populær mann blant fansen, til tross for at han kun har startet én kamp så langt i EM.

– Jeg prøver å få fansen til å løfte seg fra setene sine. Jeg prøver å angripe så mye som mulig, og jeg tror det er det fansen ønsker å se. Jeg liker sånt, og jeg prøver bare å gå ut og betale folk tilbake med prestasjonene mine.

– Det er det jeg gjør i Villa. I Villa gir fansen meg så mye kjærlighet. Når jeg kommer hit er det annerledes. Disse supporterne buer på meg hver uke! sier han.

Han er imidlertid klar på at tilværelsen som superstjerne ikke har endret han som person, og referer til faren Kevin, som jobber som gipsarbeider.

– Han har gjort det hele livet, og jeg har vært fotballspiller hele livet. Kun fordi det er en større kamp eller noe, endrer det ikke hva jeg gjør. Jeg gjør det hver dag. Jeg trener hver dag. Jeg lar det ikke påvirke meg at folk ser på. Jeg spiller som det skulle vært en U18-kamp eller Villa-kamp. Jeg prøver bare å være meg selv, understreker han.

– Skummelt hvor gode vi er

Det er seks år siden Grealish valgte å representere England framfor Irland. Til tross for det er det først den siste tiden han virkelig har fått fart på landslagskarrieren. VM i Russland måtte han følge fra TV-skjermen.

– Da jeg så på i 2018 i Russland var det noe som brakte nasjonen sammen. Det gjør meg så glad og stolt når jeg hører publikum rope navnet mitt. Det kan bli for mye press for noen, men jeg ønsker bare å betale tilbake ved å score eller få en assist, og hjelpe laget å vinne. Det girer meg opp, sier 25-åringen.

Grealish er klar på at det er hans egen skyld at det virkelige gjennombruddet har latt vente på seg.

– 100 prosent. Jeg trodde det skulle bli starten på landslagskarrieren da jeg valgte England. Jeg hadde noen greier utenfor banen, så rykket jeg ned med Villa, så det er ikke noen andres feil. Det var vanskelig, men jeg har modnet så mye.

En del av modningen er å godta at han, til tross for gode prestasjoner, ikke er garantert en startplass for England. Det er nemlig ikke en småguttegjeng han konkurrerer om plassen med.

– Det er vanskelig. Jeg må være realistisk om meg selv og talentet vi har her, spesielt i min posisjon. Du har seks spillere som kan spille ved siden av Harry Kane, som i realiteten kunne spilt for de fleste klubber i verden. Jeg, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Raheem Sterling, Phil Foden og Bukayo Saka. Det er skummelt hvor gode vi seks er. Det handler ikke om å være ovenpå eller noe. Det er bare sannheten, mener han.

Det har blitt spekulert i at forholdet mellom Villa-spilleren og landslagssjef Gareth Southgate ikke er det beste, men den påstanden fnyser han av.

– Han har vært perfekt med meg. Jeg ser noe greier om meg og Gareth noen ganger, men vi har et flott forhold. Det har han med alle spillerne. Han er en strålende man-manager.

– Han kan ikke spille med alle seks. Det er noe han har løst veldig bra. Han får folk til å føle seg involvert, understreker han.

Forventer en vanskelig kamp mot Ukraina

Etter seieren mot Tyskland møter engelskmennene antatt svakere Ukraina i lørdagens kvartfinale. Grealish er klar på at de ikke kommer til å undervurdere Sveriges overmenn.

– Ser du på Frankrike-kampen her om dagen, var det ingen som forventet at de ville bli slått av Sveits, og Sveits spilte en strålende kamp. De vant på straffer, og personen som bommet var den siste du forventet at skulle gjøre det. Vi vet at alt kan skje i fotball og spesielt i utslagskamper.

Lørdag går Grealish ut på gressteppet i Roma, men hvis han ikke hadde blitt fotballspiller, er han klar på at han ikke ville gått i farens fotspor.

– Jeg kunne ikke bli gipsarbeider, sier han og smiler.



– Jeg ville vært nattklubbpromotør i Tenerife eller Ibiza, slår han fast.