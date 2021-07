Peder Inge trodde han måtte selge familiegården – så gjorde de et unikt funn

– Dette betyr mye for oss! Nå kan vi ta vare på det slekta har holdt på med i 200 år. Vi er kjempeglad for å beholde det i familien, sier Peder Inge Furseth.

Han tråkker rundt i den unike skogen der deler av den nå har blitt naturreservat. Det ble for Furseth løsningen på en lang kamp for å beholde Olagarden i Liabygda i Stranda kommune på Sunnmøre.

Da han overtok gården, krevde kommunen at han måtte flytte hit og drive gården, blant annet for å opprettholde bosettinga i den lille grenda.

– Gården er jo ikke drivverdig på noen måte. Det er heller ikke relevante jobber for oss her, og vi har en funksjonshemmet sønn som har et velfungerende tilbud i Oslo, var argumentene til Furseth.

Ny vending

Saken havnet hos daværende fylkesmann, videre til landbruksdirektoratet, landbruksdepartementet og til slutt hos daværende statsråd Jon Georg Dale (Frp). Samtlige sa nei til å oppheve boplikten.

– Den situasjonen som dette medfører for den enkelte vil for mange oppleves som helt uhensiktsmessig. Men jeg har ingen hjemmel til å gjøre annet når stortinget ikke har sluttet seg til endringen i konsesjonsloven, sa Jon Georg Dale til TV 2 sommeren 2018.

Dermed sto Furseth og familien overfor to valg når flytting var uaktuelt: Selge eller prøve saken for retten. Så tok saken en helt uventet vending. Skogeierbedriften Allskog kom på besøk for å sertifisere skogen på den 600 mål store eiendommen til Furseth.

OLAGARDEN: Peder Inge Furseth er glad han slipper å selge familiegården i Liabygda på Sunnmøre. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Det viste seg at skogen var full av rødlistede arter og en helt unik furuskog. De foreslo at her måtte det lages et naturreservat, forteller Furseth.

Sopper som Fagervokssopp, Furugråkjuke og Lurvesøtpigg sammen med en helt spesiell skogsbunn og unik skog gjorde at 150 dekar av skogen ble vernet.

– Resultatet var at vi kom under 500 mål som er grensa for boplikt, sier Furseth, som legger til at de har vernet tre ganger mer areal er det som var nødvendig.

– Det hadde holdt å verne 50 mål for å komme under boplikten, men siden det var så mange sjeldne arter vernet vi mer enn nødvendig, opplyser Furseth.

– Så i praksis ble dere reddet av et annen departement?

– Vi kan vel si det slik! Jeg må takke Allskog som gjennom sertifisering av skogen fant at det var så mye sjeldent i denne skogen som vi ikke har vært oppmerksom på, sier Furseth.

Ingen verdi

Han sier det er helt uproblematisk at eiendommen blir vernet.

– Skogen du ser her ligger stupbratt ned mot fjorden og er helt utilgjengelig. Den har ingen eller liten økonomisk verdi. Det vil koste mer å ta ut skogen og selge den. Tvert om så er det hyggelig at vi har fått et lite naturreservat i Liabygda og Stranda kommune. Det er en sjelden sak at det opprettes naturreservat i Møre og Romsdal i hele tatt, sier Peder Inge Furseth.

Nå skal han ruste opp det som blir fritidsbolig for familien.

– Det har vært en lang og tung kamp. Jeg mener fornuften har seiret i denne saken, selv om veien dit kom gjennom et annet departement. Jeg har hele tiden ment at den private eiendomsretten her har blitt overkjørt ut fra subjektive hensyn, mener Furseth.