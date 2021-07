Slik lager du spareribs med «steinaldermetoden»

Dagligvarekjedene gjør gjerne grovarbeidet som trengs for å gi deg grillmat du enkelt kan varme opp på grillen og spise. Da vi testet ferdigvarianter av spareribs i juni, var kokkene som vurderte produktene enige om at du taper mye kvalitet på å ikke tilberede kjøttet på egen hånd.

KOKK: Eirik Strøm Lillebø. Foto: Margrethe Otterholt Lillebø

Nå har vi huket tak i en ny kokk som skal snakke oss gjennom hvordan du gjør grillfesten mest festlig.

– Ting som tar tid, blir som regel bedre, sier Eirik Lillebø.

Spareribs, eller «ribs to spare», er svineribbein, og Lillebø begynner gjerne å tenke på sommerens spareribs allerede ved juletider.

– Om du ikke vil ha beina på juleribba, skjær de av og spar de til grillsesongen, forklarer Lillebø.

Selv om Lillebø har hodet finjustert på spareribs lenge før sommeren, er det ingenting i veien for å gjøre det til et dagsprosjekt. Noen ferskvaredisker selger spareribs per kilo, og ellers kan du kjøpe tynnribbe. Ved kjøp av sistnevnte får du sideflesk på kjøpet, som Lillebø gjerne griller ved siden av.

Her er ingrediensene du trenger, i tillegg til ca. 500 gram spareribs per person:

Base 1 bunt grovhakket rosmarin 4 ss flaksalt 1 ss kvernet sort pepper (4 ss honning om du ønsker litt sødme)

Marinade 2 bokser tomatpure 3 fedd hvitløk i små biter 5 ss paprikapulver 3 ss salt 1 ss chipotlepulver (røkt chilipulver) eller cayennepepper 4 stk stjerneanis 4 ss brunsukker (eller mørk sirup 1 ss kvernet sort pepper 1 ss kanel (eller 2 kanelstenger i biter) 4 ss matolje

– Prosessen er ikke noe komplisert, det er egentlig ganske enkelt, forklarer Lillebø.

Krydder og urter. Foto: Eirik Lillebø

Basen skal ligge under marinaden. Derfor smører du først inn baseingrediensene, hvor Lillebø gjerne sper på med åtte spiseskjeer revet ingefær og fire spiseskjeer soyasaus.

For selv om Lillebø aller helst vil at kjøttet skal få kose seg i alle ingrediensene fra kvelden før du skal grille, har du uansett gjort et stort steg i retning kvalitet ved å gjøre tilberedningen på egen hånd.

– Det er en lei rød tråd i alt som fins av ferdigmarinerte grillprodukter: det smaker ferdigmat, forklarer han.

Det er nesten så Lillebø vegrer seg for å dele en konkret oppskrift. Noe av det som gjør ham så glad i spareribs, er at du kan basere og marinere det med praktisk talt alt du vil.

– Du er ikke låst til et smaksbilde. Så lenge du bruker ordentlige råvarer kommer det til å bli kjempegodt, forteller Lillebø.

Slik går du frem Bland alle ingrediensene, og gni spareribsene godt inn. La helst kjøttet marinere minst 12 timer, og gjerne lenger. Fyr opp grillen, og la den brenne lenge nok til at du har fått god varme og tennvæsken er fordampet. Legg kjøttstykkene på, men pass på at grillen ikke er for varm. La det ligge i mellom 10 og 20 minutter, avhengig av tykkelsen på kjøttstykkene dine.



At grillen ikke må være for varm gjelder spesielt for deg som velger å ha honning eller andre sukkerholdige ingredienser i basen. Sukker tåler ikke for høy varme, og blir det brent vil du få et bittert sluttprodukt.

– Snu stykkene ofte, gjerne fire til seks ganger gjennom stekeprosessen, og ta dem av etter cirka 15 minutter, sier Lillebø.

Ferdig grilla. Foto: Eirik Lillebø

Hvor lenge kjøttet skal ligge på grillen er helt avhengig av tykkelsen på stykkene. Lillebø forteller at ett tegn på uferdige ribs er rød saft. Stikker du kjøttet med en gaffel eller kniv, og det kommer rød saft ut, må det ligge litt lenger.

– Det som er så fascinerende med grill er at du går tilbake til steinalderen. Kullgrillenes uforutsigbarhet gjør at de ferdige ribsene skiller seg fra ferdigprodukter du varmer på 225 konkrete grader i stekeovn, forteller Lillebø.

Steinaldereffekten får du ved å bruke kullgrill, og engangsgrill funker vel så greit som de største kullgrillene.

På samme måte som du bruker hva du måtte ønske av krydder på kjøttet, har du praktisk talt kreativ frihet på valg av sideretter.