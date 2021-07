«Kjendisbjørnen» ble skutt i natt

Natt til fredag klokken 03.57 ble en ung hannbjørn skutt i Salangen.

Bjørnen er den samme som ble sett og filmet av samboerparet Jon Henrik Larsen og Ida Marlen Svendsen seint tirsdag kveld ved Navarsvika i Salangen.

Se filmen øverst i saken.

De trodde først at det var en hund som hadde kommet bort fra eieren sin de hadde springene foran bilen sin.

SUREALISTISK OPPLEVELSE: John Henrik Larsen og Ida Marlen Svendsen filmet bjørnen som nå er skutt. Foto: Nils Ole Refvik, TV 2

– Jeg trodde at det først var en stor elghund som hadde slitt seg først og at her måtte vi stoppe for å finne eieren, fortalte John Henrik Larsen til TV 2 Nyhetene sist onsdag.

– Det var en veldig artig opplevelse og jeg må innrømme at pulsen ble veldig høy. Jeg er veldig glad for at vi satt i bilen for å si det sånn, fortalte samboer Ida Marlen Svendsen.

Den ble senest også sett og filmet torsdag kveld, skriver salangen-nyheter.com.

SKUTT: Dyret var en ung hannbjørn på ca. 2 år. Den veide rundt 92 kilo. Foto: Jon Henrik Larsen, salangen-nyheter.com

Allerede onsdag var et fellingslag på plass i Salangen for å lete etter bjørnen som ble filmet. De nye observasjoner torsdag kveld gjorde at man kom snarlig i gang med hunder og søk.

Ung hannbjørn

Sporet var ferskt og etter noen timer sto hundene i stålos. Da hadde de bjørnen rett i nærheten rett under Rundfjellet i Salangen kommune i Troms.

Bjørnen ble felt av det interkommunale fellingslaget ledet av Ernst-Ketil Eriksen.

Dyret var en ung hannbjørn på ca. 2 år. Den veide ca. 92 kilo.

GODT ARBEID: – Jeg vil gi ros til fellingslaget, sier Ernst-Ketil Eriksen Foto: SALANGEN-NYHETER.COM

– Vi var et fellingslag på totalt 15 mann, samt at Statens naturoppsyn deltok med 4 mann. Jeg vil gi ros til fellingslaget for godt utført arbeid, sier fellingsleder for Gratangen interkommunale fellingslag, Ernst-Ketil Eriksen salangen-nyheter.com

Vurderte å gi opp yrket

Bjørnen ble fredag morgen tatt med til offentlig godkjent slakteri ved Kåringen, der den blir videre behandlet i henhold til prosedyrer.

Bjørnen er statens eiendom ved skadefelling.

Nå er det ingen flere fellingstillatelser i Salangen pr. nå.

Det er heller ikke meldt om noen flere dødsfall på sau de siste døgn, i følge bønder som lokalavisen har pratet med.

Simon Løvhaug som er odelsgutt på Løvhaug Gård har selv mistet sau til bjørn i de siste ukene. Han har vurdert å gi opp yrket sitt som følge av de mange tragediene.

UNG BAMSE: Mange sau bønder i Troms har lidd store tap som følge av bjørnens herjingen. Foto: Jon Henrik Larsen, Salangen-nyheter.com

Han var i morgentimene fredag veldig godt fornøyd med resultatet av jakten på natten og at bjørnen nå er skutt.

– Det er veldig godt at vi endelig får tatt ut denne bjørnen som har herjet rundt her i saueflokkene våre i Salangen og Lavangen, sier Simon Løvhaug.

– All ære til jaktlaget og til SNO som kom med hundene. Det var avgjørende i natt for at bjørnen skulle bli felt, sier Løvhaug til den lokale nettavisen.