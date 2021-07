Gutt (1) druknet i familiens basseng

Nødetatene fikk 24. juni klokken 17.15 melding om gutten, som var ett år, som ble funnet i familiens private basseng i Os.

Det skal ha vært flere til stede da ulykken skjedde, deriblant familie.

Nødetatene kom raskt til stedet, ifølge stasjonssjef Oddbjørn Dyrdal i Bjørnafjorden lensmannskontor, men det var ikke nok til å redde liv.

Det var Bergensavisen som omtalte saken først.

Opprettet sak

Politiet har opprettet undersøkelsessak.

– Vi anser dette som en tragisk ulykke, men har opprettet sak for å forsøke å få avklart hendelsesforløpet. Ingen har status som mistenkt eller siktet, understreker Dyrdal til BA.

Varslet sent

Politiet ble først varslet om ulykken ett døgn etter hendelsen.

– Dette er selvsagt uheldig, og noe vi må se på eksplisitt. Det er krevende for oss å komme sent inn, men også svært krevende for de pårørende og etterlatte at vi må inn på adressen flere ganger i etterkant, sier stasjonssjefen til samme avis.

Familien følges opp av kriseteam. De er kjent med at politiet nå uttaler seg om saken i media.