Mihriay (29) døde i fengsel: I Bergen føler onkelen seg ansvarlig: – Redd hun døde av torturen

I Kina blir uigurer fengslet for familiemedlemmenes politiske aktiviteter i utlandet. Abdulweli Ayup som bor i Bergen, er en av dem. Niesen døde i fengsel og nå er hans to søsken også fengslet.

«Vær i fred. Om jeg dør, da kan dere legge blomster på graven min».

Da uigurske Mihriay Erkin sendte denne meldingen til sin beste venn juni 2019, var hun på en flyplass i Japan.

Så satte hun seg på flyet, og ingen hørte mer fra henne.

22. desember 2020 kom en sjokkerende nyhet.

Familien ble fortalt at 29-åringen døde i fengsel.

– Hun ble mest sannsynlig fengslet på grunn av mine politiske aktiviteter i utlandet, sier onkelen hennes, Abdulweli Ayup til TV 2.

Utsatt for tortur

Ayup er forfatter og lingvist, og onkelen til Mihriay. Han bor i Bergen og kom til Norge for to år siden som en såkalt «fribyforfatter».

Gjennom organisasjonen ICORN (International cities of refuge network) kan forfulgte forfattere komme til en friby, der de kan skrive og oppholde seg fritt. Foto: Privat

I mange år har han kjempet mot Kinas forfølgelse av uigurene.

Da han bodde i Kina, markerte han seg som talsmann for uigurene. Han jobbet på flere universiteter og underviste både på kinesisk og uigursk. Myndighetene anklaget han for terrorisme, og han satt fengslet i 15 måneder.

– Under avhørene var det bare ja- og nei-spørsmål, ikke mer. Hvis man ikke aksepterer anklagene, blir man torturert og seksuelt trakassert til man aksepterer dem. Jeg nektet og ble derfor utsatt for grov tortur, sier han.

Da han ble løslatt i 2014 forlot han landet, men han har aldri tiet om Kinas behandling av uigurene.

Ayup sammen med niesen Mihriay. Foto: Privat

Det har fått konsekvenser for Ayups familie som bor i Xinjiang-provinsen i Kina. Her holdes omkring én million uigurer i hemmelige leire, ifølge internasjonale rapporter.

Først broren

Etter at Ayup offentliggjorde at Egypt skulle utvise 21 uigurske studenter til Kina, ble broren fengslet i hjemlandet i 2017.

Storebroren hadde en lederrolle i det kommunistiske partiet i Xinjiang, men mistet nå friheten.

Så kom en lignende nyhet.

Etter å ha holdt en tale i Den amerikanske kongressen om Kinas undertrykkelse, ble 72 uigurer som hadde kontakt med Ayup fengslet. En av dem var hans søster.

Til tross for Kinas press mot familien har Abdulweli Ayup ikke tiet, men fengslingene har påvirket dem hardt. Spesielt 29 år gamle Mihriay.

Rammet hardt

I 2016 og årene etterpå var Mihriay Erkin student ved universitetet i Tokyo i Japan.

Hun var mye bekymret for familien i hjemlandet.

– Mihriay var en blid jente, men situasjonen påvirket henne hardt og alt forandret seg etter farens fengsling. Hun gråt hele tiden, sier Mihriays beste venn, Tangnur Nuru til TV 2.

Mihriay Erkin underviste det uigurske språket til uigurske barn i Japan. Foto: Privat

Ifølge Tangnur var hun redd for at moren også skulle bli fengslet. I håp om å unngå ytterligere straff for familien, bestemte hun seg for å reise tilbake til Kina.

– Vær i fred, jeg må gå. Om jeg dør, da kan dere legge blomster på graven min, skrev 29-åringen til Tangnur i sin siste melding.

Ville ikke tie

Etterpå ringte hun onkelen.

– Jeg fikk ikke stoppet deg. Jeg kan kanskje redde moren min, sa Mihriay til Ayup.

Mihriay Erkin hadde planer om å redde familien i hjemlandet. Foto: Privat

Ayup sier niesen brukte den kinesiske appen, Wechat, hvor du logger på med personnummer. Han tror kinesiske myndigheter sporet henne og la politisk press på henne gjennom appen.

Ayup tror at Mihriay ble truet med morens frihet.

Desember 2020 kom dødsnyheten. Mihriay hadde mistet livet sitt i fengselet der onkelen selv satt i 15 måneder.

– Jeg sikker på at hun døde av torturen, fordi jeg vet hvordan ting foregår i dette fengselet, sier Ayup.

Dømt til 14 år fengsel

Etter en stund ble han også fortalt at broren er dømt til 14 års fengsel og søsteren til 12 års fengsel.

Etter at Mihriay mistet livet, ble hennes far dømt til 14 års fengsel. Foto: Privat

Straffene kom som et sjokk på Ayup. Nå føler han seg ansvarlig for niesens død og søsknenes straffer.

– Jeg hater meg selv. Jeg kunne ikke redde noen, og i tillegg mistet jeg niesen min der, skriver han på sin Twitter-konto.

Disse følelsene fikk Ayup til å dra til Oslo. Med et bilde av niesen protesterte han utenfor den kinesiske ambassaden og krevde en forklaring.

Ayup protesterer utenfor Kinas ambassade i Oslo etter niesens død. Foto: Privat

Han prøvde også å fortelle historien til de som gikk i gatene. Enda har han ikke fått noe svar fra ambassaden.

–Etnisk rensing

Adiljan Abdurihim er sekretær i Den norske Uigurkomitéen. Foto: Privat

Menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer Kina kraftig. De mener Kina forsøker å gjøre alt for å utrydde befolkningsgruppen.

Adiljan Abdurihim er sekretær i Den norske Uigurkomitéen.

Han sier det foregår en etnisk rensing i Xinjiang-provinsen, og at Kina bruker ulike metoder for å angripe ytringsfriheten til uigurer som bor i utlandet.

– Derfor har mange mistet all kontakt og får ikke muligheten til å vite om deres kjære er i live eller ikke. Siden 2017 har vi vært i en svært vanskelig situasjon. Familier er splittet og mange fengslet, sier han til TV2.

Til TV 2 sier den kinesiske ambassaden i Oslo at de ikke har informasjon om Mihriay Erkin.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.