Supporter falt om og døde da Kane scoret – hylles av Chelsea-stjerner

I et innlegg delt på sosiale medier skriver de pårørende om den fatale dagen. Den 29 år gamle Chelsea- og England-supporteren var på pub med familie og venner da det gikk galt.

MINNES: Slik minnes Naughton av venner og familie. Foto: Skjermdump Twitter.

– Vår kjære gutt Charlie ble plutselig revet fra oss tirsdag da Harry Kane scoret Englands andre mål. Han så kampen på sin lokale pub sammen med familie og venner da han plutselig falt om. Nødetatene jobbet konstant i tre timer for å redde ham, men gutten vår Charlie gikk dessverre bort. Charlie hadde akkurat fylt 29 år, og var en lidenskapelig supporter av sin klubb og sitt land – Chelsea og England, skriver de pårørende.

For engelskmenn flest ble tirsdag en stor dag. 2-0-seier mot Tyskland foran 45.000 tilskuere på Wembley er noe som vil bli husket av de aller fleste.

Dessverre med svært negativt fortegn av Naughtons familie.

– Dette store øyeblikket i britisk historie vil huskes av alle, men for Charlies familie og venner vil det være det mest knusende øyeblikket i deres liv, fortsetter de.

Familien ber England-supporterne ha Charlie i tankene når de heier fram Three Lions videre i EM.

– Hev glasset for vår Charlie når dere heier fram og feirer Englands reise i EM 2021. Med et blått hjerte og tre løver på brystet, skriver familien, før de avslutter med «keep the blue flag flying high», en referanse til favorittklubben Chelsea.

Rest in peace Charlie 💙🕊 KTBFFH pic.twitter.com/w369wAbeLo — Reece James (@reecejames_24) July 1, 2021

Flere Chelsea-spillere har tatt til sosiale medier for å vise sin medfølelse etter Naugthons bortgang.

– Hvil i fred, Charlie, skriver Chelsea- og England-back Reece James på Twitter.

Mason Mount har delt James' tweet med en due og et blått hjerte.