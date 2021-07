I dag blir disse landene grønne - dette bør du vite

Fra i dag er blant annet Frankrike, Italia, Hellas og Tyskland grønne på smittekartet til Folkehelseinstituttet.

Det innebærer at du kan reise til disse landene uten å måtte gå i karantene når du kommer hjem igjen.

Grunnen til at landene blir grønne i dag, er fordi Norge fra mandag følger EUs terskel for innreisekarantene.

Selv om flere land har samme farge på kartet, er det ulike regler fra land til land ved ankomst. Blant annet er det ulikt om barn må teste seg før ankomst.

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde i Sverige (disse to fargene har ingen forskjell for innreiseregler):

I Norden farger FHI kartet ut fra status i hver region. Flere regioner i Sverige nå er grønne, blant annet flere grenseregioner. I Danmark er det bare København som ikke er grønn.

Når du kommer hjem igjen, må du huske å registrere deg. Registreringen blir sjekket på grensa.

Her er en oversikt over regler for innreise i noen grønne land: