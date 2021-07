Jeanett slo alarm da hun så dette på søppeldunken

Det var da Mailund skulle hente posten at hun plutselig stoppet opp ved søppeldunken

På søppeldunken lå det en liten metallbit som aldri har vært der tidligere, skriver Tønsbergs Blad, som først omtalte saken.

– Det var en liten metalldings. Jeg tenkte at det var veldig rart at den lå der. Hvis noen hadde funnet den på bakken, var det et rart sted å legge den, sier Mailund til TV 2.

KLISTRET FAST: Slik så metallbiten Jeanett Mailund fant på søppeldunken ut. Foto: Privat

Tyver på ferde

Mailund løftet metallbiten opp, og på undersiden av den var det et slags klister.

– For meg så det ut som om det var meningen at metallbiten skulle limes fast på søppeldunken, sier hun.

30-åringen tror hun vet hvorfor metallbiten dukket opp på søppeldunken.

Natta i forveien hadde tyver herjet i Askjemfeltet, hvor også hun bor, og stukket av med grillene til flere av beboerne.

GRILLBANDE?: Flere av Jeanett Mailunds naboer har blitt frastjålet grillene sine den siste tiden. Foto: Skjermdump

– Jeg tror at metalldingsen skulle markere hvor tyvene skulle stjele. Vi hadde en godt synlig gassgrill de kanskje ville ha med seg, sier hun.

Mailund var snar med å advare naboene og la ut et innlegg i Facebook-gruppa «Andebu, her og nå» og på sin egen profil.

«I natt er det flere som har blitt fra stjålet gassgrillene sine i Askjemfeltet, og jeg fant denne på søppelkassa vår i dag, så mulig en merking til hvor de vil slå til nesten gang. Så anbefaler til dere som bor i Andebu å se etter merking og ta inn verdisakene deres,» skrev hun.

Flyttet grillen inn i stua

Politiet har tidligere gått ut og advart mot tyveribander som markerer hus og postkasser med alt i fra kryss til klistermerker.

Jeanett Mailund sier til TV 2 at hun nå har tatt grep for å redde sin egen gassgrill.

– Nå står grillen i stua, sier hun og ler.

Mailund ønsker seg nemlig ikke en sommer uten gassgrill.

– Det er alltid bedre å være på den sikre siden, sier hun.