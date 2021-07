Fotballryktene: – Han bestemmer om Kane får dra

Torsdag bekreftet Manchester United signeringen av Jadon Sancho, men det virker på ingen måte som Ole Gunnar Solskjærs lag ligger på latsiden i overgangsmarkedet av den grunn. Ifølge The Sun ønsker kristiansunderen seg en ny spiss, og Everton-spiss Dominic Calvert-Lewin skal toppe ønskelisten. 24-åringen leverte karrierebeste forrige sesong, med 21 mål på 39 kamper.

England-midtbanespiller Declan Rice har ifølge The Guardian takket nei til to kontraktstilbud fra West Ham. Rice ønsker å holdes informert om potensiell interesse fra Chelsea, Manchester United eller Manchester City.

Til tross for en svak Tottenham-sesong, leverte kaptein Harry Kane virkelig varene, og vant både prisen for beste målscorer og tilrettelegger i Premier League. Nå går ryktene om at han ønsker seg vekk, og Kane selv har ikke gjort noe for å dempe disse. Ifølge Telegraph er det forventet at Kane vil fortelle klubben at han ønsker seg bort, men et eventuelt salg vil ikke skje uten den nye manageren, Nuno Espirito Santos velsignelse.

Everton og Arsenal kjemper om Brighton-forsvarer Ben White. Arsenal har fått to bud på 23-åringen avslått, skriver Daily Mail. Brighton skal ha satt en prislapp på nesten 600 millioner kroner for stopperen.

Arsenal har bekreftet sin interesse for Sassuolos Manuel Locatelli, men nekter for at de har lagt inn bud på italieneren, skriver The Times.

Juventus sier de ikke har fått noen indikasjon på at Cristiano Ronaldo ønsker å å forlate klubben. Det sier Juve-direktør Federico Cherubini, ifølge Goal.

Det ble ingen EM-billett på Southamptons James Ward-Prowse, men det kan bli en overgang i sommer. Midtbanespilleren skal være et mål for Aston Villa, og ifølge Football Insider er 26-åringen interessert i en overgang.

Etter å ha fått på plass Sergio Agüero og Memphis Depay, forsøker Barcelona nå å kvitte seg med spillere. Venstreback Junior Firpo skal være svært nære en Leeds-overgang, og katalanerne forsøker å leie ut Miralem Pjanic. Tottenham og Juventus skal være interesserte, skriver Sport.

Liverpool forsøker å tette tomrommet etter Georginio Wijnaldum, og både Brightons Yves Bissouma og Ajax' Ryan Gravenberch skal stå på ønskelisten ifølge Liverpool Echo.

Tottenham ønsker seg Wolves-forsvarer Conor Coady. Også Everton er interessert, skriver Football Insider.

Spurs har tilbudt Bologna 153 millioner kroner pluss klausuler for den japanske forsvareren Takehiro Tomiyasu. 22-åringen skal også ha tiltrukket seg interesse fra Manchester United og Atalanta, skriver The Athletic.

Diogo Dalot virker ikke å være i Ole Gunnar Solskjærs fremtidsplaner, og ifølge italienske Calciomercato kan backen være på vei til Real Madrid. Portugiseren var på lån til AC Milan forrige sesong, og Milano-klubben jobber med å gjøre overgangen permantent, skriver Calciomercato.