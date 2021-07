Ronaldo tjener mest i verden – på Instagram

Cristiano Ronaldo kan le hele veien til banken. Med over 300 millioner følgere på Instagram har fotballstjernen skaffet seg en solid biinntekt.

Cristiano Ronaldo har for første gang inntatt førsteplassen over inntjening for sponset innhold på Instagram.

Ifølge BBC, som siterer marketingbyrået Hopper HQ, kan den portugisiske fotballstjernen kreve rundt 13 millioner kroner av annonsører som ønsker å ha navnet sitt på et av hans innlegg på Instagram.

Ronaldo har dermed overtatt førsteplassen fra skuespiller og tidligere fribryter Dwayne «The Rock» Johnson.

Ronaldo, som i forrige uke måtte se Portugal utslått av EM, har 308 millioner følgere på den sosiale medieplattformen.

Nylig rundet også Erling Braut Haaland 10 millioner følgere på den populære plattformen, men nordmannen er likevel ikke i nærheten av tallene til de virkelig store profilene på Instagram.

På rikinglistens topp 10 finner vi kun én annen idrettspersonlighet – Lionel Messi. Argentineren, med 224 millioner følgere, kan «bare» kreve rundt 9 millioner kroner per sponset innlegg, ifølge Hopper HQ.

Ronaldo må se seg slått på totale lønnsinntekter

Til tross muligheten til å håve inn penger gjennom markedsføring på sosiale medier, må portugiseren se seg slått når det kommer til de totale lønnsinntektene - i form av både sportslige bragder og sponsoravtaler.

ØKONOMISKE MUSKLER: MMA-utøver Conor McGregor er ifølge Forbes den mest innbringende utøveren fra 1. mai 2020 til 1. mai 2021. Foto: John Locher

På toppen troner nemlig MMA-utøveren Conor McGregor med svimlende 180 millioner dollar i inntekt, ifølge Forbes utregninger fra 1. mai 2020 til 1. mai 2021.

I løpet av den tiden tjente iren «kun» 22» av dollarmillionene på sine sportslige bragder.

Korona stoppet ikke lønnsgalopp

Ronaldos «nemesis» og største konkurrent på fotballbanen, er også foran portugiseren, som ifølge Forbes er den tredje best betalte idrettsutøveren i verden.

På andreplass ligger nemlig Lionel Messi med sine totalt 130 millioner dollar - 33 av dem gjennom utenomsportslige årsaker.

Dermed kan argentineren konstatere at han har 10 millioner dollar mer i totale lønnsinntekter - til tross for Ronaldos påvirkningskraft på sosiale medier er større.

Selv om koronapandemien har påvirket den globale økonomien, samt idretten svært negativt, har dette ikke hatt en nevneverdig påvirkning for de 50 best betalte idrettsutøverne i verden.

Fra 2019 har nemlig lønnsposen for denne gruppen steget med 150 millioner dollar til den totale sum av 2,76 milliarder dollar i 2021.

