Nyhetsbyrå: Kan miste OL etter å ha testet positivt for cannabis

Sprinteren Sha'Carri Richardson har tatt både friidrettsbanen og internett med storm det siste året.

21-åringen har for alvor fått sitt gjennombrudd, og kvalifiserte seg til OL under det amerikanske uttaket for to uker siden. Da løp hun 100 meter på 10.86 sekunder.

Nå kan imidlertid stjerneskuddets OL-deltakelse være i fare.

Nyhetsbyrået Reuters oppgir nemlig å ha snakket med flere kilder som bekrefter at Sha'Carri har avlagt en positiv cannabis-test.

Richardson selv la ut følgende kryptiske melding på Twitter torsdag:

I am human — Sha’Carri Richardson (@itskerrii) July 1, 2021

21-åringen var regnet som en av favorittene på 100 meter under OL i Tokyo senere i sommer.

Cannabis står på antidopingbyrået Wadas forbudsliste, men gir langt kortere utestengelse enn annen doping dersom det bevises at stoffet ikke er tatt i forbindelse med utøvelse av idrett, skriver Reuters.

21 år gamle Richardson skulle ha løpt 200 meter under Diamond League-stevnet i Stockholm søndag, men er ikke oppført på arrangørens startliste.

(©NTB/TV 2)